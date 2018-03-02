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Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

 Başbakan  Yıldırım :  Bu harekatı  Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir  (1)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu.  Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen...

 Başbakan  Yıldırım :  Bu harekatı  Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir  (1)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu.  Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Yıldırım, "Uluslarararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir" dedi.
Başbakan Yıldırım,  "Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum" diye konuştu.
 

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