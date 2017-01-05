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Başbakan Yıldırım: Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Başbakan Yıldırım, "Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir" dedi. 

Başbakan Yıldırım: Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyen Başbakan Yıldırım, "Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, biri polis, 2 kişinin şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı lanetleyip kınayan Başbakan Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir’de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir.

Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir.

İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki; dün, düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." 

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