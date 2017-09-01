Başbakan Yıldırım Bayram namazı sonrası Süleymaniye'de kahvaltı yaptı

Enver ALAS / İSTANBUL, () - BAYRAM namazını Süleymaniye Camii'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı.

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 05.30 sıralarında camiye gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak sabah namazını kıldı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret eden Yıldırım, burada dua etti. Tekrar camiye geçen Binali Yıldırım, bayram namazını kıldı.

Cemaatle bayramlaşan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının da bayramını kutladı.

SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI

Binali Yıldırım, daha sonra cami karşısındaki bir kafeye geçerek burada kahvaltı yaptı. Yıldırım'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Erol Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti. Başbakan Yıldırım, kahvaltının ardından saat 09.00 sıralarında Süleymaniye'den ayrıldı.

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