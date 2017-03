Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Savaş TUTAK- Sinan HARMANCI/AMASYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Amasya mitinginde yaptığı konuşmada, "Bu anayasayı 'Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor’ diyorlar unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye’nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için partisinin il bazında düzenlediği ilk miting programına katılmak üzere Amasya’ya geldi. Başbakan Binali Yıldırım’ı taşıyan uçak Merzifon Havalimanı’na indi. Burada karşılanan Başbakan Yıldırım, karayoluyla il merkezine geldi. Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen miting programına katıldı. Mitinge gelen vatandaşlar, yapılan üst aramasının ardından alana alındı. Yavuz Selim Meydanı’nın çevresine ‘Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz’da kullandık tabi ki evet’, ’15 Temmuz nöbetçisi 16 Nisan’ın evetçisi’, ‘Söz verdik millete, hedef güçlü Türkiye’ pankartları asıldı. Mitinge katılanlar Türk Bayrakları ve Ak Parti bayrakları taşıdı.

Miting alanına gelen Başbakan Yıldırım, alandaki vatandaşları selamladıktan sonra konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu’da ilk duraklarının Amasya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Anadolu’da ilk durağımız Amasya. Neden Amasya’da başlıyoruz, elbette bunun bir manası var. Amasya’da başlıyoruz çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken Amasya’ya geldi ve Amasya’da istiklal mücadelesinin toplantısını burada yaptı. Saraydüzü Kışlası’nda yaptı ve Amasya Genelgesi’ni burada bütün dünyaya ilan etti. Peki ne dedi. Amasya Genelgesi’nde ne dedi? Burada çok önemli tarihi bir karar alındı. Türkiye’nin modern Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihini geleceğini bu günlerini ilgilendiren o tarihi genelgenin kararı burada verildi. Kısacası dendi ki ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ Evet milli mücadelenin düşmana karşı Kurtuluş Savaşı’nın ilk kararının verildiği yerdeyiz, Amasya’dayız. İlk adımı burada attık ve ilk vurguyu bağımsızlık yolunda Amasya’da yaptık. Milli irade ilk defa 1919'da Amasya’da ifade edildi, dile getirildi. Ondan sonraki bütün çalışmalar Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Ankara’da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları milletin kararını her şeyin üstünde tuttular. Milli mücadeleyi milletle birlikte milletin azmiyle, kararıyla verdik. Cumhuriyeti milletle milletin kararlılığı ile kurduk. Cumhuriyetimizi milletin alın teri ile mücadelesi ile bu günlere getirdik. Onun için ilk mitingimizi de halk oylaması için Amasya’dan başlatıyoruz. Milletin istikrarını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Peki biz bugün ne diyoruz ki söz, karar milletindir. Yetki milletindir. Millet ne derse neyi uygun götürürse o olur. Gerisi teferruattır. Biz Ak Partiyi sizlerle kurduk, bu yola bu kutlu yolculuğa beraber çıktık beraber yürüdük."

TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA REFAH İÇİN

Başbakan Yıldırım, 15 yıldır millet ne dediyse onu yaptıklarını, neden uzak durmalarını istediyse ondan uzak durduklarını belirterek, "Bugün de yine sizlerle beraberiz 10 binler Amasya Meydanını doldurdu, taştı. Türkiye’yi daha fazla büyümek için, demokrasimizi daha da güçlendirmek için, çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek gençlerimize daha güzel bir Türkiye emanet etmek için, daha fazla güvenlik, daha fazla refah için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız. Amasya işi bitirmiş. Sizin o gün 1919’da burada verdiğiniz evetle birlikte Cumhuriyet kuruldu unutmayın. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdeyiz, Amasya’dayız" dedi.

NE YAPARSAK MİLLET İÇİN YAPARIZ

Referandumun temelini Amasya'da attıklarını belirten Binali Yıldırım, "16 Nisan’da sizden Amasya’ya yakışır bir sonuç bekliyoruz hazır mısınız?" dedi. Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bizi iyi tanıyorsunuz. Siz bizi 3 Kasım 2002’de Türkiye sevdalısı milletle yola yürüyen kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan tanıyorsunuz. ‘Bu anayasayı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor’ diyorlar. Unutmayın anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye’nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok, hepimiz faniyiz. Az yaşa çok yaşa ölüm gelir başa onun için milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Sizin gündeminizden başka bir gündemimiz de yok. Ne yaparsak millet için yaparız milletin dediğini yaparız. Bu günde ne yapıyorsak sizinle yapıyoruz ve birlikte yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI