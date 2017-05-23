Başbakan Yıldırım ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'i kabul etti (2) 





ANKARA ,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i kabul etti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Haley'in Türkiye programı kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin barındığı kamplarda incelemelerde bulunacağı bildirildi. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükelçi Haley tarafından Suriyeliler başta olmak üzere, Türkiye'ye sığınan yabancılara sağlanan imkan ve hizmetlerin , beklentilerin altında kalan uluslararası işbirliği ve dayanışmanın öneminin, Birleşmiş Milletler'den ve Güvenlik Konseyi'nden beklentilerin ele alındığı belirtildi. Ayrıca terörle mücadele dâhil bölgesel gelişmelerin de üzerinde durulduğu kaydedildi.