Başbakan Yıldırım'a, Meclis'te İnegöl köftesi ikram ettiler

BURSA, () - İNEGÖL Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri, bir grup iş adamıve köftecilerle birlikte TBMM’yi ziyaret ederek, Başbakan Binalı Yıldırım ve bazı bakanlarla görüştü. İnegöl'den getirilen 250 kilogram köfte de Meclis lokantasında pişirilerek Başbakan Yıldırım, bakanlar ile milletvekillerine ikram edildi.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamlarından oluşan İnegöl heyetine, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ev sahipliği yaptı. İnegöl heyeti, İnegöl’deki köftecilerden oluşan ekiple Meclis lokantasında 250 kilo İnegöl köftesi pişirerek, Başbakan Binali Yıldırım, kabine üyeleri ve milletvekillerine ikramda bulundu. Anayasa görüşmeleri sebebiyle yoğun ve gergin günler geçiren kabine üyeleri ve milletvekilleri, İnegöl heyetinin jestiyle keyifli bir akşam yemeği yeme fırsatı buldu.

BAKANLARA DOSYA SUNDULAR

İnegöl OSB yönetimi ve işadamları, TBMM’de Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve Bursa milletvekilleri ile aynı masada yemek yedi. İnegöl heyeti daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. İnegöl heyeti görüşmelerde sanayi sektöründe yaşanan sıkıntıları anlattılar. Kıdem tazminatı, yüksek enerji fiyatları ve son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmaların ekonomiye olumsuz yansımalarını dile getiren İnegöl heyeti, Başbakan Yıldırım ve Bakanlara İnegöl’ü ve ilçe ekonomisini ayrıntılarıyla anlatan birer dosya sundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin 2016 yılında başta darbe girişimi ve terör saldırıları olmak üzere birçok alanda yaşadığı sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bir taraftan içerde ve dışarıda yaşadığımız güvenlik sorunlarıyla mücadele ederken, diğer taraftan ekonominin daha da güçlendirilmesine yönelik adımları atmaktan geri durmadık" dedi.

Türkiye’nin tüm sorunları birlik ve beraberlik içinde çözecek, iç ve dış düşmanlarını bertaraf edecek güce sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, ekonominin çarklarının dönmesi için de hükümet olarak gerekeni yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. "Sanayicimizin yanındayız. Onların sorunlarını çözmek bizim görevimiz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, İnegöl heyetine, "İnegöl’ün güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu biliyoruz. İlçedeki iş adamları ve sanayicilerimizi, takdirle ve gururla izliyoruz. Türkiye zor günler geçiriyor. Herkesten olduğu gibi sizlerden de işinize dört elle sarılmanızı, daha çok çalışmanızı ve ülke ekonomisini daha ileri taşımanızı istiyorum. Terör saldırılarını da ekonomimize yönelik manipülasyonları da hep birlikte püskürteceğiz" diye seslendi.

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