Başbakan Yıldırım: 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak 

Hakime TORUN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, uyum yasalarına ilişkin bir soru üzerine, "8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Vatandaşlarımız kimi aday göstermek istiyorsa belirtecekler. Vatandaşın adaylığına rızası olması lazım bu da YSK kanalı ile olacak diye konuştu. Teknik düzenlemeler, uyum düzenlemeleri bunun dışında başka bir şey yok" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Küçükesat Bağcılar Camii'nde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"8-10 MADDELİK BİR TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE OLACAK. NOTER ŞARTI FALAN YOK"

Uyum yasalarına ilişkin bir soru üzerine, "8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Vatandaşlarımız kimi aday göstermek istiyorsa belirtecekler. Vatandaşın adaylığına rızası olması lazım bu da YSK kanalı ile olacak diye konuştu. Teknik düzenlemeler, uyum düzenlemeleri bunun dışında başka bir şey yok" dedi.

"SON GÜNLERDE FETÖ SUÇLULARI YUNANİSTAN'I GÜVENLİ BİR BARINAK OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI"

Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Yunanistan bizim dostumuz bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor ona göre davranması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde Darbeye aktif olarak katılmış FETÖ örgüt üyelerinin hiçbir şekilde korunması, kucak açılması kabul edilebilir değil. Son günlerde FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ediyorum ki bu FETÖ mensuplarını ülkemizde iade eder çağrımızı yeniliyoruz. Yunanistan- Türkiye dostluğunun olumsuz şekilde etkilemesini istemeyiz. Türkiye'de hukuk devleti kuralları çerçevesinde onlar yargılanacak hak ettikleri sonuca katlanacaklar" diye konuştu.

"BİR BUÇUK SENE GEÇTİ SEÇİMLERDEN HALA SEÇİMLERDE HİLE YAPILDI TARTIŞMALARI AMERİKA'DA BİTMEDİ"

Türkiye'deki seçimlerin OHAL şartlarında yapılmasına ilişkin ABD'nin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Yıldırım, "Önce onlar kendi işlerine baksın. Bir buçuk sene geçti seçimlerden hala seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler. Tavsiyem bu" dedi.

"DOĞUDA NE DERSEK BATIDA DA ÖYLE SÖYLERİZ"

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile olan görüşmesinde Erdoğan'ın 'MHP ile olan ittifakın doğu ve güneydoğudaki illerde dillendirilmemesi' yönünde açıklama yaptığı iddialarına ilişkin bir soruya Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Hangi bölgede hangi konuşmayı yapacağımız sınırlaması olamaz. Doğuda ne dersek batıda da öyle söyleriz" dedi.

"GÜNEŞ'E YAPILAN SALDIRIYI, ŞİDDETLE KINIYORUM. FUTBOL FEDERASYONU ARAŞTIRMA, SORUŞTURMALARI YAPIYOR"

Dün akşam oynanan kupa derbisindeki olaylara ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu dostluğa, futbola uyan bir şey değildir. Güneş'e geçmiş olsun diliyorum. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet fark yok. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başlangıçta takımların yöneticileri olmak üzere taraftarları futbolun keyfine, zevkine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz ve takımlarımız bunu asla hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü unvan sahibi olmaları ülkemize, Türk futboluna zarar veriyor. Ümit ederim bir daha bu olaylar yaşanmasın. Futbol Federasyonu da gerekli araştırma, soruşturmaları yapıyor sorumlular mutlaka karşılığını görecek" diye konuştu.