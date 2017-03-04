Başbakan Yardımcısı Şimşek Şırnak'ta esnafı gezip referandum için destek istedi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şırnak'ta askerlerle birlikte kahvaltı yaparak, çarşı esnafını gezdi. Şırnaklılarla Kürtçe konuşan Şimşek, yeni Şırnak'ı anlatarak, Nisan ayında yapılacak referandum için halktan ve sivil toplum örgütlerinden destek istedi.

Geceyi Şırnak'ta geçiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda görevli askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Şimşek, Sanat Sokağı'nda esnafı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Şimşek, esnaf ve Şırnaklı vatandaşlara gerekli yardımların en kısa zamanda yapılacağını ve sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Sanat sokağındaki işyerleri ziyareti sırasında esnafla Kürtçe konuşan Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandumda destek istedi. Şimşek, Sanat sokağı'nda bulunan çocuklarla da kısa bir sohbet ederek, okul ve dersleri hakkında bilgi aldıktan sonra onlara oyuncak araba ve top hediye etti.

"YENİ ŞIRNAK İMARI İÇİN İHALE YAPILDI"

Esnaf ziyaretinin ardından Şırnak Valiliği'ne geçen Başbakan Yardımcısı Şimşek burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile kısa bir görüşme yaptı. Şimşek burada yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarıyla ilgili ihalenin yapıldığını belirterek ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Mesela kanalizasyon olsun, içme suyu olsun, altyapı, yol konularında sıfırdan bir çok yerde, çok güçlü bir başlangıç yapıldı. Hepsinin ihalesi yapıldı. Kaynağı orda. 105 kilometrelik sıcak asfalt programda. İnşallah çok farklı olacak. Ayrıca bu terör nedeniyle bu tahrip olan binaların, yıkılan binaların yeniden yapılmasına ilişkinde proje yapıldı. Devam ediyor. 6 bin konut yapılacak. Proje başladı. İnşallah bir sene içerisinde büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Normalleşme terörün azalmasıyla birlikte, Şırnak'ın yeniden inşasıyla birlikte burası çok çok canlı, ekonomik açıdan da sosyal açıdan da gelişmiş bir ilimiz olacak inşallah."

Yapılan konuşmanın ardından Vali Ali Su, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e Şırnak yöresine ait el dokuması bir halı ve Nuh'un Gemisi maketini takdim etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ, MEDENİYETE GİDEN YOLLARI İSTEMİYOR"

Ardından bir otelde sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Şimşek, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün Şırnak-Cizre arasındaki karayolunda yol yapımı çalışmaları sırasında bugüne kadar 28 aracı ateşe vererek yaktığını hatırlatarak, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Bizler yol yapıyoruz terör örgütü yollardaki araçları yakıyor. Şırnak Cizre yolunda 28 aracı yaktılar. Van yolunda aynı şekilde. Van yolunda güvenlik sağlayan kardeşlerimizi şehit ettiler. Terör örgütü 6 askerimizi şehit etti. Ne için? Yol yapılmasın diye. Halbuki yol medeniyettir. Yol ticarettir, yol kalkınmadır, gelişmedir. yol güvenliği sağlayan 6 kardeşimizi, askerimizi şehit edeceksiniz, ondan sonra Kürtlük'ten söz edeceksiniz. Bundan daha büyük bir çelişki, bundan daha büyük saçma sapan bir şey söz konusu olamaz. Teröre rağmen, terör örgütüne rağmen, bunların hepsini yapacağız. Bu bölgeyi ihya edeceğiz. Bu bölgeyi kalkındıracağız. Şimdi hem kırsalda, hem şehirlerde kamu otoritesi en güçlü bir şekilde tesis edilmiştir. Muhtarlarımız olsun, köy korucularımız olsun özlük haklarında iyileştirmeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle sosyal güvenlik noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Muhtarlarımız şimdi sosyal güvenlik primlerini kendileri yatırıyorlar. Maaşlarını 97 liradan, asgari ücrete çıkardık, şu an sosyal güvenlikleri noktasında da çalışmalar yapılıyor."

"OHAL KONUSUNDA TÜRKİYE MECBUR KALDI"

Kamudan ihraç edilen ve görevden alınanlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Şimşek OHAL konusunda Türkiye'nin mecbur kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde, terör örgütlerine müsamaha yok. Şiddete müsamaha yok. İngiltere demokrasinin beşiği sayılır. İngiltere'de gençler sadece DEAŞ'ın web sitelerini ziyaret ettikleri için veya onun propagandasına alet oldukları için 9 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Yani dünyanın hiçbir demokrasisinde şiddete, geçit verilmiyor. Türkiye de vermiyor. Çünkü terörün amacı demokrasiyi yok etmektir. Hak ve özgürlüklerin yaşanmasını engellemektir. Bugün Türkiye'de olağanüstü hal varsa, hain bir darbe girişimi ve terör nedeniyle vardır. Olağanüstü hali biz asla istemeyiz. Ama işte terör, ihanet şebekeleri maalesef OHAL'i bir zorunluluk haline getirdiği için Türkiye mecbur kaldı. Bakın Fransa'da 2 tane terör olayı oldu. Fransa'da OHAL ilan edildi. Belçika'da Amerika'da kısa bir süreliğine de olsa olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum yapılan yanlışlıklar varsa düzeltilir. Zaten sonraki KHK'larda yapılan yanlışlar düzeltildikçe geri işe iadeler söz konusu oldu. Başbakanlıkta bir komisyon var. Bu komisyon bütün iddiaları değerlendiriyor. Son çıkan bir KHK ile yargı yolu açıldı."

RET VE İNKAR SİYASETİNE HÜKÜMETİMİZ SON VERDİ

Hak ve özgürlükler konusunda attıkları her adımın istismar edildiğini ifade eden Şimşek, "Aslında daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, hukuk devleti, kardeşlik hukuku içerisinde çözmek için çok büyük çabalar sarf ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet tarafından çok büyük cesaretle getirilen, çok büyük adımlar atıldı" dedi.

Ancak attıkları her adımın istismar edildiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye büyük bir samimiyet içerisinde, bütün vatandaşları ile etnik ayrım yapmadan, meshep ayrımı yapmadan, eşit vatandaşlık, birinci sınıf vatandaşlık çerçevesinde, bütün hak ve özgürlüklerin yaşanması için, yaşatılması için bir zemin hazırlamıştır. Bizim hükümetimiz geçmişte yapılan hataları düzeltmekle kalmamış, yapılan hataların ortaya çıkardığı zararları da tanzim etmiştir. Ret ve inkar siyasetine bizim hükümetimiz son vermiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde Amerika'da da vatandaşlar hangi haklara sahipse Türkiye'de de vatandaşlar aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler. Bugün vatandaşlar kendi anadillerinde seçmeli ders almak istiyorlarsa alıyorlar. Devlet okullarında seçmeli ders imkanı var. Bugün herhangi biriniz bir kolej kursanız. Orda Kürtçe eğitim vermek isterseniz bunun önünde herhangi bir engel yok. Bugün üniversitelerimizde, Hakkari Üniversitesi'nde, Mardin Üniversitesi'nde Kürtçe anabilim dalları, ensitüler var. Kürtçe siyasetin önünde engel var mı?"

"KÜRT NÜFUSU EN FAZLA İSTANBLUL'DA, BUNU NASIL AYIRACAKSINIZ?"

Kürt nüfusunun Türkiye'de en fazla İstanbul'da yaşadığını kaydeden Şimşek, İstanbul'u Türkiye'nin bir parçası olmaktan ayrılamayacağını ifade etti.Şimşek şöyle devam etti:

"Biz Kürt kardeşlerimizin bütün dini, kültürü, gelenekleri başımızın üstüne. Zerre kadar teredüt yok. Çünkü biz kardeşiz ve kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Sizler burada kanaat önderisiniz, sivil toplum kuruluşlarısınız, terörle aranıza mesafe koymak zorundasınız. Bu bir lütuf değil, bu bir onurluluktur. Çünkü terör demek; şiddet demek. Hiçbir dava, hiçbir hak arayışı terörü meşru etmez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Terör bir hak, hukuk davası olsaydı, bizim hükümetlerimiz döneminde ret, inkar siyaseti bitmiş, yasaklarla mücadele edilmiş, yasaklar kaldırılmış. Ne beklersiniz şidetten, terörün azalmasını beklersiniz. Silahların gömülmesini beklersiniz değil mi? Kalkınmışlık ve refah beklersiniz. Kimliğin, dinin, inancın, kültürün en güçlü bir şekilde yaşanmadıysa ne beklersiniz? Türkiye'de refah ve yaşanmışlık standartlarının yükseltilmesi, hukuk devleti anlamında en büyük mesafeyi, bu hükümetler döneminde yaşadı. Peki terörün en fazla şiddetlendiği dönem yine bu dönem. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikteyiz. Ve hiçbir terör örgütü aramıza giremez. İstanbul'u nasıl ayıracaksınız? Dünyada en büyük Kürt nüfusunun yaşadığı şehir İstanbul'dur. Bunu nasıl ayıracaksınız? Ayıramazsınız. Şırnaklı kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Şırnaklı kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, çukur siyasetine, çamur siyasetine, hendek siyasetine, terör örgütüne karşı durdular. Biz bunun farkındayız ve takdir ediyoruz. Bunun bir hak arayışı olmadığını kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz'da da o gece ve sonraki günlerde de Şırnaklı kardeşlerimiz çok asil bir duruş sergilediler."

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