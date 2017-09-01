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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te bayram namazı kıldı (2)

HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ile birlikte Huzurevi'ne giden Şimşek'i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü...

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te bayram namazı kıldı (2)

HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ile birlikte Huzurevi'ne giden Şimşek'i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım karşıladı. Huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen Şimşek, merkezde barınan 83 yaşındaki Übeyye Çetin'in söylediği şarkıyı, 79 yaşındaki Erol Demirçivi'nin ise okuduğu şiiri dinledi.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şimşek, yaşlılarla bir araya gelmenin dayanışma ve yakınlaşmanın en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Şimşek, "Bayramın amacı, dayanışma ve yakınlaşmadır. Bayram, büyüklerimizi, küçüklerimizi sevindirme onlarla biraya gelmedir" dedi.
Şimşek ile beraberindekiler, daha sonra Polisevi'ne giderek polis memurlarıyla bayramlaştı.

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