Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cizre'de esnaftan 'Evet' desteği istedi (2)

'TERÖR BU COĞRAFYAYA HUZUR GETİRMEMİŞTİR'

Cizre'den sonra karayolu ile sıkı güvenlik önlemleri altında Şırnak'a gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ak Parti Şırnak İl Başkanlığı'na geçti. Burada düzenlen toplantıya katılan Şimşek, kendisini bekleyen partilileri Kürtçe selamladı. Partililere konuşan Şimşek, ülkenin birliği, beraberiliği ve kardeşliğinin devamı için hükümetin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hükümet ret ve inkar siyasetine son vermiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde farklı etnik veya inanç grupları hangi özgürlükleri yaşıyorsa, hangi haklara sahipse, inanın Türkiye'de de aynıdır. Vatandaşlarımız, sizler bu haklara özgürlüklere sahipsiniz. Bugün bazı eksiklikler varsa, bazı aksamalar varsa, bazı sorunlar varsa, inanın tek müsebbibi bölücü terör örgütüdür. Çünkü terörün olduğu yerde, demokrasi tehdit altındadır. Terörün olduğu yerde, kalkınma tehdit altındadır. Terörün olduğu yerde, en temel hak ve özgürlükler maalesef tehdit altındadır. Gerçek anlamda demokrasimizin daha da gelişmesi için, hak ve özgürlüklerimizin en geniş alanlara doğru yaşanması için, en temel koşul, terörün bertaraf edilmesidir. Terörün durdurulması ve yok edilmesidir. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Evet, biz demokrasimizi de güçlendireceğiz. Onun için terörle mücadele edeceğiz. Biz bütün vatandaşlarımızın etnik mezhep farkı gözetmeden hak ve özgürlüklerini daha da genişleteceğiz. Bunu unutmayın istedim. Terör bu coğrafyaya da dünyanın hiçbir köşesine de huzur getirmemiştir. Barış getirmemiştir. Kalkınma getirmemiştir. İş ve aş müsebbibi olmamıştır. Dikkat ederseniz terör örgütlerinin derdi hak, hukuk, okul, kalkınma falan değildir. Çünkü olsaydı Ak parti hükümetleri döneminde bu kadar çok demokratik standartları iyileştirmesi, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, kalkınma noktasında bu kadar çok çaba göstermesi, ret ve inkar siyasetine son vermesi sebebiyle ne beklerdiniz. Silahların gömülmesini beklerdiniz değil mi. Dikkat ederseniz çözüm sürecinin amacı buydu, bunun için ne gerekiyorsa yaptık."

'HİZMETKARLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU ŞIRNAK GÖRECEK'

Terörle mücadelede aralıksız, proaktif bir şekilde hem şehirlerde, hem kırsalda Türkiye'nin dört bir köşesinde terörle mücadeleye devam ettiklerini belirten Şimşek, “Terörün hakla, hukukla, adaletle alakası yok. Onların derdi farklı. Onların derdi Türkiye'yi karanlığa çekmek istiyorlar. Türkiye güçlü bir devlettir. Milletiyle ve din hukuk kardeşliğiyle güçlü bir ülkedir. Güçlü bir devlettir. Şırnak il ve ilçelerinde hiçbir zaman hissetmediğini, görmediğinizden daha fazla hizmet edeceğiz. İhya edeceğiz. İnşa edeceğiz. Hizmetkârlığın ne demek olduğunu Şırnak görecek" dedi.

'BÜTÜN BUNLARIN MÜSEBBİBİ TERÖR ÖRGÜTÜ'

Şırnak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yollarını yeniden yapacaklarını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti:

“Yıllardır belediye onlardaydı. Ben Batman'dan biliyorum. Hizmetle bir dertleri yok. Dava dedikleri de dava değil. Çünkü dava, hak davaysa biz zaten yanınızdayız. Kardeşlik hukuku içerisinde hepimizin birinci sınıf vatandaş olmaysa dava, biz zaten ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dava eğer Şırnak'la Türkiye'nin batısındaki illerle arasındaki farkın kapatılmasıysa bu davanın sahibi biziz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapacağız. Ama bugün Şırnak Cizre arasında birinci sınıf duble bir yol yapacağız. Makineleri kim yakıyor? Terör örgütü yakıyor. Şimdi Şırnak'ta yıkılan bütün evleri, çukur siyaseti sonucunda yıkılan bütün evleri yeniden birinci sınıf olarak inşa edeceğiz. Yapacağız. İhaleleri yapıldı. Allah'ın izniyle bu sene içerisinde yapacağız. Göreceksiniz. Çevre düzenlemesiyle, bütün sosyal alanları ile apayrı bir Şırnak, Apayrı bir Cizre, apayrı bir İdil ve bütün diğer yerler. Gönül ister ki memleket bu tür şeylerle zaman kaybetmesin. Gönül ister ki memleket zamanını enerjisini kalkınmaya çocuklarının eğitimine geleceğine harcasın. Hiç kimsenin zulüm görmemesi, hiç kimsenin hiçbir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılmaması, ama terör örgütü bütün bunların müsebbibi. Biz her zaman yanınızdayız. Sizden bir tek talebimiz var. Bu ülkenin geleceğiz için, güvenliği için, kardeşliği için tek yürek olalım teröre karşı duralım."

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