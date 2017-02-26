Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Darbesavar anayasa olacak (2)

HAZRETİ HÜSEYİN CEMEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Manisa programının ardından İzmir'e gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çiğli'nin Güzeltepe Semti'ndeki Hazreti Hüseyin Cemevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Cemevi Başkanı Ali İhsan Şahin'le görüşen Kurtulmuş, cemevi hakkında bilgiler aldı. Kurtulmuş, Türkiye'de, Anadolu ve Rumeli topraklarında, Alevilik ve Bektaşilik ile Sünniliğin hiçbir sorun olmadan birlikte yaşadığını belirterek, “Alevi Bektaşi geleneği olmasa Osmanlı'nın birçok fethi olmazdı. Osmanlı ordusunun dirliğinde, düzeninde Alevi Bektaşi dergahlarının fevkalade önemli yeri olmuştur. Toplumsal birliğimizin, dirliğimizin sağlanmasında da önemli yeri olmuştur" diye konuştu.

"BU TÜR DERGAHLARA İHTİYAÇ VARDIR"

"Alevi kardeşlerimizin inançlarını, erkanlarını, kendi yollarını öğretecek bu tür dergahlara ihtiyaç vardır" diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece genç nesillerimizin inanç dışı yollara sapmasını ve ülkenin birliğini, dirliğini ortadan kaldıracak düşüncelerin, fikirlerin, akımların içinde kalmasını önlemek gerekiyor. Bunun için buradaki çabanız bir takım kurslar, eğitici faaliyetlerin ötesinde çok önemli bir çalışma. Türkiye'nin özellikle toplumsal birliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu faaliyetlerin çok büyük önemi var."

21 MART KUTLAMASI

1980 darbesinden bu yana Türkiye'de Hazreti Ali'nin doğum gününün kutlanamadığını kaydeden Kurtulmuş, "Yasaklanmış gibi olan Hazreti Ali'nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara'da yapacağız. Alevi kardeşlerimizle, yurttaşlarımızla devletin yeniden barışması anlamında olan bir tören olacaktır. Orada da bu geleneği sürdüren büyük kitlelerin bir araya geleceğini ümit ediyoruz. Bu çalışmalarınızı Allah bereketlendirsin. Cenabı Allah hepimize Hazreti Ali efendimizin, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan efendilerimizin yoluna uygun bir şekilde yaşamayı, inanmayı, düşünmeyi nasip etsin" dedi.

TWİTTER'DEN DE PAYLAŞTI

Cemevi ziyaretini Twitter hesabından da fotoğraflarla paylaşan Kurtulmuş, "İzmir Çiğli'de Hazreti Hüseyin Cemevi'ni ziyaret ederek gönül erleriyle bir araya geldik. Allah nasip ederse 1980 darbesinden bu yana bir türlü yapılmayan Hazreti Ali'nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

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