Başbakan Yardımcısı Kaynak: Uygur Türkleri öz kardeşimiz

Oktay ENSARİ/ KAYSERİ,()– BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina katliamını gerçekleştiren teröristle ilgili "Terörist muhtemelen bir Uygur" açıklaması nedeniyle eleştiren Uygur Türklerine gönderdiği mektupta, bir kişinin yaptığı eylemin bir topluma mal edilemeyeceğini söyledi. Kaynak, "Uygur kardeşlerimizi suçlamak, hiç bir hükümet yetkilisi gibi benim de aklımın ucundan dahi geçmez" dedi.

Kayseri'de bulunan Doğu Türkistan Genel Merkezi yöneticilerini anayasa oylaması sonrası başkente görüşmeye davet eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, Genel Başkan Seyit Tümtürk’e gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"5 Ocak 2017 Perşembe günü A Haber’de katıldığım canlı yayında, program sunucusunun Reina saldırganının uyruğunun belli olup olmadığını sorması üzerine, 'Güvenlik güçlerimiz teröristin kimliğini belirledi. Terörist muhtemelen bir Uygur' ifadesini kullandım. Bu sözlerim üzerine tarafınızdan yapılan açıklamalarda, 'Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın elinde belge olmadan, soydaşlarımızı ve diasporamızı sorumsuz açıklamasıyla zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız. Kendisini, uluslararası alanda Doğu Türkistanlılardan, Uygur Türklerinden özür dilemeye ve bu açıklamasını düzeltmeye çağırıyoruz' ifadesini kullandığınızı üzülerek müşahade ettim. Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın Türk olması nasıl 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını zan altında bırakmıyorsa, hiç şüphesiz eli kanlı bir katilin Uygur ya da Özbek kökenli olması da milyonlarca Uygur ve Özbek kardeşimizi zan altında bırakmaz. Ben, canlı yayında, Hükümetin bir yetkilisi olarak o an elimizde bulunan bilgileri kamuoyuyla paylaştım. ‘Muhtemelen’ kelimesiyle de bu konuda henüz bir kesinlik olmadığını vurgulamış oldum. Uygur kardeşlerimizi suçlamak, hiç bir hükümet yetkilisi gibi benim de aklımın ucundan dahi geçmez. Uygur Türkleri bizim tarih boyunca kader birliği yaptığımız, derdiyle dertlenip sevinciyle sevindiğimiz öz kardeşlerimizdir. Kardeşler arasında zaman zaman bazı yanlış anlamalar meydana gelebilir. Aslolan diyalog kanallarını açık tutmak ve bu yanlış anlamaları minimuma indirmektir.

ANKARA'YA DAVET ETTİ

Öte yandan 1989-1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcılığı görevim süresince, makam masamın hemen arkasında Doğu Türkistan Bayrağı’nın bulunduğunu, 'Doğu Türkistan' dendiğinde gönül telimin titrediğini beni tanıyan herkes çok iyi bilir. TBMM’de devam eden Anayasa Değişikliği görüşmeleri nedeniyle oluşan yoğunluğun ardından sizi ve arkadaşlarınızı Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ediyor, sizin şahsınızda hem Türkiye’de yaşayan 10 Bin Uygur Türk’üne hem de Doğu Türkistan’daki tüm Uygur kardeşlerimize selam ve saygılarımı iletiyorum.’’

DOĞU TÜRKİSTANLILARI RAHATLATAN BİR AÇIKLAMA

Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "Sayın Başbakan Yardımcımızın Anayasa görüşmelerindeki yoğunluğa rağmen Doğu Türkistanlıları rahatlatan ve Uygur Türkleriyle ilgili samimiyet ve iyi niyet içerikli cevabi yazısını, büyük bir memnuniyetle aldık. Kendilerine camiamız adına gösterdikleri nezaket ve hassasiyete teşekkür ediyoruz’’dedi.

Başbakan Yardımcısı'nın gönderdiği mektup, Doğu Türkistanlıların yayın organı Gökbayrak sitesi ve Uygurca yayın yapan RFA adlı radyoda da bugün yayınlandı.

Reina katliamı sonrası olayı gerçekleştiren terörist için Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, çıktığı bir ulusal televizyonda ’Uygur Türkü’ demişti. Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ise bu iddiayı reddetmiş, zanlının Özbekistan vatandaşı Abdulgadir Masharipov olduğunun açıklandığını söylemişti.

FOTOĞRAFLI