Başbakan Yardımcısı Kaynak: Çanakkale'ye 200 konteyner kurulacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın bölgeye hemen 100 konteyneri kurarak depremzedeleri yerleştirdiğini, bunun dışında 100 konteynerin daha gönderildiğini kaydetti.

Veysi Kaynak, yaptığı yazılı açıklamada Çanakkale depremin meydana gelmesinin ardından AFAD'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiğini kaydetti. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşarak depremzedelerin yaralarını sarmaya başladığını ifade eden Kaynak, "AFAD, bölgeye 48 saat içerisinde toplam 100 adet konteynerin intikalini sağladı ve içlerine depremzedeleri yerleştirmeye başladı. 24 saat içerisinde ise ikinci parti 100 adet konteyner bölgeye kurulacak. Böylece bölge halkının barınma sorunu büyük ölçüde halledilmiş olacak. AFAD'ın bölgeye kurduğu konteynerlerin içerisinde 4 kişi rahatlıkla barınabiliyor. 28 metrekarelik konteynerlerin içerisinde salon, ebeveyn yatak odası ile banyo ve tuvalet bulunuyor" diye konuştu.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 24 saat boyunca vatandaşa hizmet için AFAD ekiplerinin hazır beklediğini de vurgulayarak, "Bölgedeki sıkıntıları gidermek için AFAD personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor. Depremleri engellemek elimizde değil. Ancak, vatandaşlarımızın depremler nedeniyle yaşadığı sorunları gidermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI