Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Terör örgütüne artık asla ve asla nefes aldırmayacak, göz açtırmayacak ve kararlı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bunların tepesine binmeye devam edeceğiz'' dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi’ndeki İsabey Hayvan Pazarı'nı gezen ve alışveriş yapanlarla sohbet eden Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Diyarbakır’ın Çınar İlçesi yakınlarında bugün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soru üzerine Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle 2 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef bayram öncesinde şer odakları hiçbir sınır, değer tanımaksızın işlerine devam ediyorlar. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki biz de terörle mücadelemizde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi adımlar attık ve ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Artık hem telsiz görüşmeleri hem de sahada gördüklerimiz şudur ki; hiçbir şekilde devam ettirme, adam temin etme, terörist temin etme gibi bir durumları kalmamıştır. Tarihin en düşük seviyesine inmiştir katılımlar."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, terörle mücadeleyi ciddi şekilde sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edecekleri belirterek, şehit haberlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Ortada bir gerçek var. Bu gerçek mücadelemizin, azmimizin, kararlılığımızın asla ve asla bitmeyeceği, hatta daha da artarak devam edeceği yönünde. Ben tekrardan 2 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" diye konuştu.

Bölge insanının rahatının, standardının gelişmesi için bir taraftan terörle etkili bir mücadele sürdürürken, diğer taraftan da oraya ilişkin altyapı yatırımları ve diğer sektörel bazlı çalışmaları durmaksızın devam ettirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan bununla entegre bir şekilde insanımızın orada hem istihdamı hem daha güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Dün de bildiğiniz gibi maalesef 3 işçimizi katlettiler. Yani bu artık gözü dönmüşlük, çaresizliğin bir ifadesidir. Terör örgütüne artık asla ve asla nefes aldırmayacak, göz açtırmayacak ve kararlı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz, bunların tepesine binmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

‘ARAKAN’DAKİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DERİNDEN YARALIYOR'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili olarak, siyasi perspektif olarak nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun yanında yer aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikametimiz böyledir. Arakan'da da maalesef son günlerde görmüş olduğumuz, ortaya çıkan görüntüler bizleri derinden yaralıyor. İnsanlığın orada adete sınıfta kaldığını müşahede ediyoruz. Biz Arakan ile ilgili olarak da insani diplomasi yöntemleriyle Kızılay'ımız, TİKA'mız, AFAD'ımız ile ne tür yardımlar yapabileceksek bunların önlemlerini alıyoruz. Şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz ortaya çıkan bu insanlık dışı olaylarla ilgili olarak en üst perdeden tepki verdiğimiz halde maalesef bunu tribünden izlermişcesine izleyen bir uluslararası toplumun varlığını da ne yazık ki hayretler içinde izliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür'' ifadesinin çok yerinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gördüğümüz manzara, karşılaştığımız görüntüler hakikaten yüreğimizi acıtıyor. Özellikle de Müslüman dünyasının şurada bayramına birkaç günlük zaman kalmışken bu görüntülerin ortaya çıkması bizim gerçekten vicdanımızı titretiyor. İnşallah çağrımız o dur ki yaşanan bu zulmün bir an evvel sonlandırılması ve uluslararası toplumun bu konuda artık bir şey yapması'' diye konuştu.

Hayvan pazarını ziyaretinde satıcılarla sohbet ettiğini de anlatan Çavuşoğlu, “Buradaki satıcılarımızın talep ve beklentilerini dinledik. Sıkıntılarıyla ilgili birtakım öneriler aldık. İnşallah bunların gereğini yapmak üzere dile getireceğiz” dedi.

Bayram tatilinin başladığını yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "30 Ağustos ülkemizin, milletimizin varlık ve mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı şehitlerimize ve Türkiye için canını feda eden tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Bayramda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili olarak uyarıda da bulunan Çavuşoğlu,

“Her defasında tedbirler alınıyor, uyarılar yapılıyor, çeşitli ikazlarda bulunuluyor. Ama maalesef trafikte yaşadığımız can kayıplarımız var. Bu bizi üzüyor. Evet yollarımız düzeldi, trafik kazalarında önemli oranda düşüş oldu ama ne olursa olsun şunu unutmamak lazım, sürücülerimizin asla frene değil kurala güvenmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki frene güvenmeyin, kurala güvenin. Onlardan dikkat ve özen rica ediyorum. Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.''



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