Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız (2)

BASIN İLAN KURUMU'NU ZİYARET ETTİ Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu'na,...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız (2)

BASIN İLAN KURUMU'NU ZİYARET ETTİ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu'na, Bursa'da yerel medyaya yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bir brifing verildi. Toplantıda Bursa medyasının sorunları değerlendirildi.
Yaklaşık iki saat süren ve basın mensuplarının alınmadığı ziyarette Hakan Çavuşoğlu'nun, yerel medyanın güçlendirilmesi hususunda hassas olduğunu belirtip, bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmesi için talimatı verdiği öğrenildi. Çavuşoğlu'nun basında kalite çıtasının yükselmesi için çalışacaklarını, medya sektöründe nitelikli eleman istihdamının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılacağını söylediği açıklandı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra Ankara'ya döndü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314