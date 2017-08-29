Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız (2)

BASIN İLAN KURUMU'NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu'na, Bursa'da yerel medyaya yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bir brifing verildi. Toplantıda Bursa medyasının sorunları değerlendirildi.

Yaklaşık iki saat süren ve basın mensuplarının alınmadığı ziyarette Hakan Çavuşoğlu'nun, yerel medyanın güçlendirilmesi hususunda hassas olduğunu belirtip, bu yöndeki çalışmalara ağırlık verilmesi için talimatı verdiği öğrenildi. Çavuşoğlu'nun basında kalite çıtasının yükselmesi için çalışacaklarını, medya sektöründe nitelikli eleman istihdamının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılacağını söylediği açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu daha sonra Ankara'ya döndü.

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