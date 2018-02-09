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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Uludağ ile ilgili konuşarak, "Uludağ dünyada emsali olmayan bir dağ. Orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz"...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok
BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Uludağ ile ilgili konuşarak, "Uludağ dünyada emsali olmayan bir dağ. Orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bursa Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada Uludağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
'DÜNYADA EMSALİ YOK'
Uludağ'ın dünyada emsali olmayan bir dağ olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Onunla alakalı 4 mevsim Uludağ çalıştayı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, Bursa’ya teşrifleri esnasında Uludağ’a ilişkin özel vurguda bulundu. Orada şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece Uludağ’da yetişen 37 adet endemik bitki türü var. Diğerleri ile birlikte 170 adet endemik bitkiye sahip. Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok. Sadece kış turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanında geliştirilmesi, alt yapılarının sağlıklı hale getirilmesi ve her şeyden önemlisi fiziki ve ekolojik görünümünün oradaki yapılarla aynı bütünlüğe sahip olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ödüllü bir çalışma başlattı. Mevcut oteller yıkılacak, uygun mimari özelliklere sahip oteller inşa edilecek. Yerin altına katlı otoparkımızı yapacağız. Pistlerimizle alakalı çalışma başlatıldı. Özellikle kar üretim tesislerinin yapımıyla alakalı bir çalışma devam ediyor. Pistleri uluslararası standartlarda pist ölçülerine kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bursa’nın trafik sorunu ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, son birkaç aylık zaman içerisinde ufak dokunuşlarla şehir içi trafikte de nispeten iyileşme gördüğünü belirterek, "İnşallah bu sürdürülebilir olur. Bu noktada atılan adımlar, projeler karşılığını bulur" diye konuştu.

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