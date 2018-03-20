Başbakan Yardımcısı Akdağ: Kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, "Atık sularda yani kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız. Bunlar kullanıldığı zaman idrarla atılıyorlar. İdrardaki son ürünleri bilimsel yöntemlerle takip etmek ve böylece nereden nereye geldiğimizi, 'azaldı mı, azalmadı mı' görmek mümkün” dedi.

Akdağ, "Türkiye bir uyuşturucu salgının arefesinde. Bugün Avrupa’da birçok ülke, ABD, dünyanın bir çok ülkesi bu salgının tam orta yerindedir. Biz bu salgının arefesindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl, 2018’İn bizzat kendi, 2019, 2020 yıllarında göstereceğimiz performans ülkemizin geleceğini çok önemli ölçüde etkileyecektir” diye konuştu.

Akdağ, “Mesela, ‘altın vuruş’ diye bir kelime var ya da ‘keyif verici madde’ diye bir ifade var. bunu benzer ifadeleri asla kullanamayız, kullanmamalıyız. Alışkanlıklarla bunlar devam ediyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Uyuşturucuyla Mücadele, Merkezdeki Çalışmaların Yerele Yaygınlaştırılması ve İller Arası Bilgi Paylaşımı Toplantısı”na katıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana illerinin Vali Yardımcıları, Sağlık İl Müdürleri ile bakanlıkların Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi uzman teknik ekipleri de toplantıda hazır bulundu.

“‘UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ’ HAZIRLADIK”

Toplantıda bir konuşma yapan Recep Akdağ, “Biz şimdi sırasıyla uyuşturucu bağımlılığından başlayarak, sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında ulusal strateji belgeleri ve eylem planları hazırlıyoruz. Bunun için çok yoğun çalışmalar yapıyoruz, dünya örneklerini inceliyoruz. Literatürden farklı bilgileri toparlıyoruz ve politika laboratuvarları yapıyoruz. Konunun paydaşlarıyla, konu başlıklarını ortaya koyarak yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu strateji belgelerini ‘2018-23 belgeleri’ olarak hazırlıyoruz. Bunların ilkini ‘Uyuşturucu ile mücadele strateji belgesi’ olarak hazırladık, tamamladık. Aslında belge tamamlanmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm, bu strateji belgesinin muhdevasıyla ilgili tanıtımı kendileri yapacaklar” dedi.

Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda bütün strateji belgelerini yıl sonuna kadar beşer yıllık olarak hazırlayacaklarını ifade etti.

KANALİZASYONDA UYUŞTURCU TAKİBİ

Recep Akdağ, “Atık sularda yani kanalizasyon sularında uyuşturucu madde takibi yapacağız. Bunlar kullanıldığı zaman idrarla atılıyorlar. İdrardaki son ürünleri bilimsel yöntemlerle takip etmek ve böylece nereden nereye geldiğimizi, 'azaldı mı, azalmadı mı' görmek mümkün. Özellikle arz ile ilgili konuda yani piyasaya getirilen, satışa verilen uyuşturucunun azaltılması ile ilgili olarak çok önemli bir gösterge oluşturduk. O da piyasadaki satış fiyatı. Özellikle satılan uyuşturucunun saflığı da dikkate alınarak, satış fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Böylece satış fiyatlarının artması, aynı saflık derecesinde satış fiyatlarının artması uyuşturucunun azaldığı anlamına geliyor. Bunu da takip etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“SALGININ AREFESİNDEYİZ”

Akdağ, “Türkiye bir uyuşturucu salgının arefesinde. Bugün Avrupa’da bir çok ülke, ABD, dünyanın bir çok ülkesi bu salgının tam orta yerindedir. Biz bu salgının arefesindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl, 2018’İn bizzat kendi, 2019, 2020 yıllarında göstereceğimiz performans ülkemizin geleceğini çok önemli ölçüde etkileyecektir” dedi.

“‘ALTIN VURUŞ’ DİYE BİR KELİME VAR YA DA ‘KEYİF VERİCİ MADDE’”

Recep Akdağ, bağımlılıkla mücadele konusunda basına da önemli görevler düştüğünü belirterek, “Burada basınımıza da düşen çok önemli hizmetler var. En basitinden şunu söyleyeyim bugün için; zaman zaman istemeyerek de olsa özendirici yayınlar yapılabiliyor. Bunların aslında hiç de düşünülerek, bir özendirme maksadıyla yapılmadığından yüzde yüz eminim. Ama yeterli bilgi olmazsa ya da biraz alelacele yayınlar yapılırsa yanlışlar yapılabiliyor. Mesela, ‘altın vuruş’ diye bir kelime var ya da ‘keyif verici madde’ diye bir ifade var. bunu benzer ifadeleri asla kullanamayız, kullanmamalıyız. Alışkanlıklarla bunlar devam ediyor. Bu sürecin bir parçası da, çok önemli bir paydaş olarak hem yazılı hem görsel hem de internet basınıyla birlikte çalışmaktır” şeklinde konuştu.

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