Başbakan Danışmanı Metin Özçeri: Roman toplumunda ideolojik yapılanma olmamıştır

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın Danışmanı Metin Özçeri, Samsun'da katıldığı 'Romanlar için gezici iş ve eğitim merkezi projesi' açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türk toplumunun her kesiminde ideolojik yapılanma olurken Roman toplumunda hiçbir zaman ideolojik yapılanma olmamıştır. Hiçbir badirede taraf olmamış, her zaman bayrağının, ülkesinin ve Türkiye'nin yanında yer almıştır” dedi.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği’nin AB tarafından finanse edilen dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi kapsamında hazırladığı 'Romanlar için gezici iş ve eğitim merkezi projesi'nin açılış toplantısı Samsun’da bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Mustafa Kınık’ın selamlama konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın Danışmanı Metin Özçeri, Romanların tarih boyunca iftiralara maruz kalmalarına rağmen hiçbir ideolojik yapılanmada yer almadığını belirtti. Özçeri, “Maalesef tarihi süreç içerisinde en fazla zulme maruz kalmış, iftiraya maruz kalmış toplum malesef Roman toplumudur. Örnek vereceksek, 'Çingeneyi padişah yapmışlar, babasını kesmiş.' Oysaki tarih boyunca padişah olmamışlar ki. Nasıl kesecek babasını? Dolayısıyla buna benzer birçok şey ifade edebilirim. Roman toplumu tarih boyunca hakikaten bir çok iftiralara maruz kalmışlar. Dolayısıyla bu iftiralar ve ön yargılarla toplum içine kapanmıştır. 1990'lara kadar meslekleriyle beraber kendilerini idam etmişler. Fakat saray toplumundan iletişim dünyasına, iletişim dünyasından geldiğimiz teknolojik dönemde bütün mesleklerini kaybetmişler. Günübirlik yaşıyorlardı. Görünmüyorlardı ve bizim insanlarımızdı. Esmer vatandaşlarımızdı. Türk toplumunun her kesiminde ideolojik yapılanma olurken Roman toplumunda hiç bir zaman ideolojik yapılanma olmamıştır. Hiç bir badirede taraf olmamış, her zaman bayrağının, ülkesinin ve Türkiye'nin yanında yer almıştır” dedi. Özçeri şöyle devam etti:

“Sadece Çanakkale'de değil Kurtuluş, Kore, Kıbrıs harbinde de bir çok şehidi ve gazileri mevcuttur. 2009'da Romanların bu durumunu biz gördüğümüz zaman Romanların ilerideki durumunu sezmeye başladık. Çünkü böyle devam ederse bir millette eğitim çok az seviyede olursa, İslam az seviyede olursa, orada sosyal sıkıntılar ve sosyalist gruplar oluşur. 2009 yılında demokratik açılım içerisine onları dahil ettik. 2009'dan bu yana yaptığımız çalışmalarda çok önemli mesafelere kaydettik. Fakat takdir edersiniz ki toplumların değişmesi 1 ile 10 yıl arasında mümkün değil. Birçok bakanlıklarla beraber çalışmalar sürdürdük. 27 Nisan 2016'da Roman Eylem planını yürürlüğe sunduk. 5 Bakanlık burada çalışacak. Bunun içerisinde üniversite, TUİK, TUBİTAK ve Roman STK'ları olacak. Eksikliklerimizi bu eylem planına dahil edeceğiz. Bu bağlamda sadece hükümetin eylem planı yapması yetmiyor. Bu gibi projelerinde dernekler tarafından hayata geçirilmesini arzuluyoruz.”

Projenin açılış toplantısı proje ortaklarını yetkilileri ve temsilcilerinin konuşmasının ardından son buldu.

