Başbakan Binali Yıldırım Tarabya Köşkü'nde...

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya'da kabul edeceğinin duyurulmasının ardından Başbakan Yıldırım, Tarabya Köşkü'ne geldi.
Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya'da kabul edeceğinin duyurulmasının ardından Başbakan Yıldırım, Tarabya Köşkü'ne geldi.
05 Şubat 2017 Pazar 15:10
Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 15.00'de Tarabya'da kabul edeceğinin duyurulmasının ardından Başbakan Yıldırım, Tarabya Köşkü'ne geldi.
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