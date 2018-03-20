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Başbakan Binali Yıldırım : Nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım,  21 Mart Dünya Nevruz Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz’u milletçe el ele gönül gönüle...

Başbakan Binali Yıldırım : Nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım,  21 Mart Dünya Nevruz Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz’u milletçe el ele gönül gönüle kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Anadolu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Nevruz, asırlardır olduğu gibi günümüzde de barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir simgedir. Nevruz’u kutladığımız bugün, birliğimizi ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkarıyoruz. Baharın gelişini ve toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat bu güzel günde milletçe; sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltiyor, her tür şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, baharı müjdeleyen bu güzel günün milletimize ve bütün insanlığa huzur, bereket getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı. 

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