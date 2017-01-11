Başbakan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Kurul'da görüştü

Tahsin Gürer / ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu, mecliste görüştü. Muhalefet kulisinde birlikte çay sohbeti yapan iki liderin, anayasa değişikliği teklifi konusuna da değindikleri öğrenildi.
Tahsin Gürer / ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu, mecliste görüştü. Muhalefet kulisinde birlikte çay sohbeti yapan iki liderin, anayasa değişikliği teklifi konusuna da değindikleri öğrenildi.
11 Ocak 2017 Çarşamba 00:02
Tahsin Gürer / ANKARA, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım CHP lideri Kılıçdaroğlu, mecliste görüştü. Muhalefet kulisinde birlikte çay sohbeti yapan iki liderin, anayasa değişikliği teklifi konusuna da değindikleri öğrenildi.
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