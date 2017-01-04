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Başbakan Binali Yıldırım CTP heyetini kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anamuhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı makamında kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı ilişkiler...

Başbakan Binali Yıldırım CTP heyetini kabul etti
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anamuhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı makamında kabul etti.
Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı ilişkiler ve Ada’daki müzakere süreci hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.
Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin KKTC’ye her konuda sağladığı desteğin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da süreceğini dile getirdiği, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini, meşru haklarını ve güvenliğini her türlü mülahazanın üzerinde tutulduğu, bu bağlamda Ada’da önemli bir aşamaya gelen müzakerelerde bu unsurları karşılayan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının arzu edildiğini ifade ettiği belirtildi.
Başbakan Yıldırım ayrıca, Kıbrıs Türkü arasındaki mevcut birlik ve beraberlik ruhunun devamının önem arzettiğini ifade ettiği vurgulandı.
CTP Başkanı Erhürman’ın, Türkiye-KKTC ilişkileri konusunda görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, Ada’daki müzakereler sonucunda adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını temenni ettiği ve CTP'nin yaklaşımlarını anlattığı belirtildi.  

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