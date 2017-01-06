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Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı

İSTANBUL () - ÖYKÜLERİYLE tanıdığımız Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı. Romanın kahramanı ise kendi deyimiyle "Acemi kolpacı" Orhan . Doğma büyüme Cihangirli Orhan, hukuk tahsili yapmış. Girdiği işlerde pek...

Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı

İSTANBUL () - ÖYKÜLERİYLE tanıdığımız Başar Başarır'ın ilk romanı Sibop yayınlandı. Romanın kahramanı ise kendi deyimiyle "Acemi kolpacı" Orhan . Doğma büyüme Cihangirli Orhan, hukuk tahsili yapmış. Girdiği işlerde pek tutunamamış, ailesinin gözünden bile düşmüş. Kimse tarafından yüzüne bakılmayan biri. Öyle ki, adı "Sibop"a çıkmış. Ama bir gün Orhan'ın yüzüne bakan bir kız çıkıyor ve roman başlıyor. Başar Başarır'ın bu sürükleyici, inandırıcı, azmettirici romanının öne çıkan yanı dili. Orhan'ın hikayesi, bir solukta, Türkçe'nin tadına varılarak okunacak bir kitap.

BAŞAR BAŞARIR KİMDİR?

Başar Başarır, 1970'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Londra'da City University Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılından itibaren televizyon yayıncılığı alanında çalışıyor. 2004 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 2014 yılında ise Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü kazandı. Yayımlanmış öykü kitapları: Kent Kitabı (1992), Eski Şehrin Ayazı (1996), Nedir Hayat (2000), Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri (2003), Çıktığınız Hevesle İniniz (2004), Düzenboz (2012), Teklifinizle İlgilenmiyorum (2013). Sibop, yazarın ilk romanı.

BAŞAR BAŞARIR'IN CAN YAYINLARI'NDAKİ DİĞER KİTAPLARI:

Teklifinizle İlgilenmiyorum, 2013 Bize Umut Gerek (2012-2003): Düzenboz, Çıktığınız Hevesle İniniz, Getirin O Günleri Yakalım Bu Öyküleri, 2014 Havaalanında Satılmayan Kitaplar (2000-1992): Nedir Hayat?, Eski Şehrin Ayazı, Kent Kitabı, 2015.



(FOTOĞRAF)

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