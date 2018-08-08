Başakşehir’de kurbanlık alanları hazır

İSTANBUL, () –Bayrama kısa bir süre kala İstanbul’un en büyük kurban alanlarına sahip olan Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir’de kurulan kurban satış ve kesim alanını tamamen hazır hale getirdi. Alanlar dezenfekte edilirken, kurban kesen vatandaşlara da çeşitli hizmetler sunulacak.

Başakşehir Belediyesi’nin Kurban Kesim ve Satış Alanı olan Kayaşehir 17’nci Bölge’ye kurbanlıklar gelmeye başladı. 6 Ağustos itibariyle İstanbul’a akın eden kurbanlık sahiplerinin adresleri arasında en büyük kurban pazarlarından başında Başakşehir Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı geliyor. Sertifikalı hayvanlar çadırlarına yerleştirilirken, kurulan kurban kesim alanında belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.

“KOKU ORTADAN KALKTIKTAN SONRA DA BİR PROBLEMİMİZ KALMIYOR”

Veteriner Hekim Yunus Kanlı, kötü koku ve sineklenmeyi önlemek için probiyotik ürün kullandıklarını belirtti. Kanlı, kullandıkları ürünün Bakanlık tarafından ruhsatlı olduğunun altını çizerek, "Ürünü sabah ve akşam olmak üzere iki periyot halinde uyguluyoruz. Probiyotik ürünün uygulamasından sonra takriben 10 dakika içinde koku yapan çürükçül bakteri ortadan kalkıyor. Koku ortadan kalktıktan sonra da bir problemimiz kalmıyor" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hazırladığı kurban satış yerlerinde, kurbanlık almaya gelen vatandaşlara birçok hizmet sunuyor. Kurban satış alanlarında oluşturulan çadırlarda veteriner, zabıta ve din görevlisi birimleri gün boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek, ihtiyaçları karşılıyor.

KASAPLARA EĞİTİM VERİLECEK

Öte yandan Kurban Bayramı’na da bir gün kala kesim kazalarını en aza indirerek kurban kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla kasaplara kurban kesim eğitimi verilecek. Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaları en aza indirerek kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda görevli kasaplara eğitim verilecek. Dini kesim kuralları ve teorik bilgiler olmak üzere iki aşamalı eğitimden geçirilen kasaplara, kurban kesimiyle ilgili mezbaha bilgileri aktarılacak.

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