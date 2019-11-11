Başakşehir’de balon futbolu çekişmeli geçti
BAŞAKŞEHİR’de 25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 3. Gençlik Oyunları’nda balon futbolu eğlenceli görüntülere sahne oldu. Belediyesi’nin ilçe genelindeki öğrencileri spora teşvik etme amaçlı gerçekleştirdiği oyunlarda bilyalı...
Başakşehir Belediyesi Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda başlayan turnuvanın ilk karşılaşmasında, TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi balon futbol takımı, çekişmeli geçen mücadele sonunda 3-1’lik skorla günün ilk kazananı oldu.
4 GÜN SÜRECEK TURNUVALARA 351 ÖĞRENCİ KATILACAK
Geçen yıl balon futbolu müsabakalarında mücadele ettiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Osman Tokuş, “Geçen yıl şampiyonluğu bir sayı ile kaybettik. Ama bu yıl şampiyon olacağımıza inanıyorum” diyerek kararlılığını ifade etti.
22 okuldan 37 takım ve 351 öğrencinin şampiyonluk için ter dökeceği turnuva, 4 gün sürecek. Erkeklerde 22, kadınlarda ise 15 takımın yer aldığı balon futbolu turnuvası, Perşembe günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
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|Öğle
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|Takımlar
|O
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|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
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|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6