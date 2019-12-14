Başakşehir'de oyun turnuvası şampiyonları belli oldu

İSTANBUL ()-Başakşehir Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen ortaokullar arası canlı langırt turnuvası, heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne oldu. 525 takımın katıldığı turnuvanın kızlar kategorisinde Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı yedek oyuncusuz şampiyonluğa uzandı.

Başakşehir Spor Parkı’nda düzenlenen turnuvanın kızlar kategorisi final mücadelesinde, Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı ile Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu takımı karşı karşıya geldi. Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvaya katılan takımların tamamı yedek oyuncularla birlikte 8 oyuncudan oluşurken, Mustafa Kutlu İmam Hatip Ortaokulu takımı ise yedek oyuncusu olmadan Sümeyyenur Doğan, Büşra Coşar, Yağmur Koltuk, Gül Çetin ve Beyzanur Öz'den oluşan oyuncular ile, turnuvada maç kaybetmeden şampiyonluğa uzandı. Genç sporcular, ilçedeki ortaokullar ve liseleri buluşturan geniş katılımlı organizasyonu düzenlediği için Başakşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

38 OKULDAN 525 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Turnuvanın erkekler finali de, kızlar kategorisi kadar çekişmeli bir maça sahne oldu. İBB Akşemsettin Ortaokulu takımıyla karşılaşan Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu takımı, şampiyon oldu. Turnuva üçüncüleri ise erkeklerde ve kızlarda Hikmet Uluğbay Ortaokulu takımları oldu. Dereceye giren öğrenciler plaket ve madalyalarını antrenörlerin elinden aldı. Turnuvaya Başakşehir’deki 38 ortaokuldan 1803 kız, 2 bin 961 erkek olmak üzere 4 bin 764 öğrenciden oluşan 525 takım katıldı.