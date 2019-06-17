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Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti (3)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL()-BAŞAKŞEHİR'de karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı adam hastaneye...

Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti (3)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL()-BAŞAKŞEHİR'de karısını bıçaklayarak öldüren bir kişi durumu polise bildirerek, intihara teşebbüs etti. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, 13.00 sıralarında içerisinde çok sayıda villanın da bulunduğu bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Naci ve Derya Yörükoğlu bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Öfkeli koca Naci Yörükoğlu eşini bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyen koca ardından ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Villanın önüne gelen polis ekipleri kapalı olan çelik kapıyı açamayınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada sağlık ekipleri de bina önünde hazır bekledi. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Derya Yörükoğlu'nun cesediyle karşılarken, Naci Yörükoğlu'nu baygın halde buldu. Sağlık ekipleri Naci Yörükoğlu'nun ilaç içerek, intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Naci Yörükoğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisine girerek incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
(FOTOĞRAF)

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