Başakşehir'de 6. kattan düşen kapıcı hayatını kaybetti
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() Başakşehir'de çalıştığı apartmanın 6. katından düşen kapıcı hayatını kaybetti. Kapıcı Sedat Ö.'nün eşiyle aralarında sorun olduğu ve bu sebeple intihar ettiği öne sürüldü.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Veysel Karani Caddesi TOKİ 19. Bölge 2. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre sitede kapıcı olarak çalışan 26 yaşındaki Sedat Ö. ile eşi arasında anlaşmazlıklar vardı. Önceki gece de evde eşiyle tartışan Sedat Ö. sabah saatlerinde kapıcı olarak çalıştığı sitedeki apartmanın 6. katına çıkarak atladı. Apartmanların arasında yerde yatan birini gören site sakinleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralanan Sedat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Sedat Ö.'nün cansız bedeni cenaze arabasıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sedat Ö.'nün yakınları ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016