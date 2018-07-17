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Başakşehir'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı açıldı

İSTANBUL, () - BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açıldı. Başakşehir Sular Vadisi'nde gerçekleşen açılış töreni Kur'an-ı...

Başakşehir'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı açıldı

İSTANBUL, () - BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" açıldı.

Başakşehir Sular Vadisi'nde gerçekleşen açılış töreni Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törene, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende, şiirler ve marşlar söylendi, duygu dolu anlar yaşandı.

"ONLARI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK"

Açılışta açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen programdan dolayı anıtın bir gün geç açıldığının bilgisini verdi. Kartoğlu, "15 Temmuz gecesi bu ülke için canlarını, kanlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü anıtı kendi belediyemizin heykeltıraşı Ahmet Şentürk tasarladı, planladı ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir. Burada özellikle 15 Temmuz günü şehit olan 251 kardeşimizin de ismini ve özellikle de arkasında dev Türk Bayrağı ile onları yaşatmaya çalıştık. Bizler bu anıtı yaparken, 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasını unutturmayacağımızı belgelemek istedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okunarak anıtın açılış kurdelesi kesildi. Vatandaşlar daha sonra, anıt önünde fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

 

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