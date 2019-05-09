Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Güzel ve dolu bir Ramazan yaşayacağız

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Kent Meydanında kurduğu etkinlik alanıyla Ramazan coşkusunu vatandaşlara yaşatıyor. Alanı ziyaret eden Başkan Kartoğlu, “Ramazan ayının heyecanını birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Güzel ve dolu bir Ramazan yaşayacağız” dedi.Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir Kent Meydanı ve Bahçeşehir Hayat Park’da kurduğu birbirinden renkli etkinlik alanlarıyla Ramazan’ın sevincini ve bereketini tüm ilçe vatandaşlarına yaşatıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da vatandaşların sevincine ortak olmak için Kent Meydanında kurulan etkinlik alanını ziyaret etti. Alanda bulunan stantları tek tek gezen Kartoğlu, Başakşehir’de Ramazanın maneviyatına uygun bir atmosfer yaşandığını dile getirdi.

“ETKİNLİK ALANLARINDA RAMAZAN RUHUNA UYGUN BİR EĞLENCE YAŞAYACAĞIZ”

Etkinlik alanındaki stantları gezen Yasin Kartoğlu, “Ramazan Başakşehir’de mükemmel geçiyor. Bu sene Ramazan stantlarımızı Kent Meydanımızda ve Bahçeşehir’de kurduk. İftarımızı yapıyoruz, millet bahçesinde yürüyüşümüzü yapıyoruz sonra da burada ramazan ruhuna uygun bir eğlence yaşıyoruz. Ramazan ayının heyecanını birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Alanda müzik akademimizden öğrencilerimiz tasavvuf müziğiyle her gün ortamı şenlendirecekler. Güzel ve dolu bir Ramazan yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ SAHİBİ VE ENGELLİ AİLELERE SAHUR VE İFTARİYELİKLERİNİ GÖNDERİYORUZ”

Önceki senelerde sokak iftarları yapıldığını ancak artık hava şartlarının buna uygun olmadığını söyleyen Kartoğlu, “Komşuluk ilişkileri gelişsin diye sitelere ve sokaklara istenildiği takdirde masa sandalye gönderiyoruz. Birlikte iftar yapmak isteyen insanlarımız bu şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ve engelli ailelere sahur ve iftariyeliklerini biz gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

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