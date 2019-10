Bartın Valisi Güner, yavru kediyi sahiplendi

BARTIN Valisi Sinan Güner, sokakta yaşayan yavru kediyi sahiplenerek, konutuna aldı. Kedinin çocuklarına arkadaş olduğunu belirten Güner, “Bu hayvanlar bize Allah’ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.



Bartın Gölbucağı Mahallesi’ndeki, Valilik konutunun bahçesinde bir sokak kedisi 6 kedi doğurdu. Vali Güner, eşi Uzman Dr. Beyhan Güner ile birlikte yavru kedilerden birini sahiplenerek, konuta getirdi. Konutun her yerini karış karış gezen kediye Vali Güner’in, 8 yaşındaki kızı Azra ile 12 yaşındaki kızı Ayşe ‘Pamuk’ ismini verdi. Vali Güner kedinin konuta geldiği andan itibaren çocuklarında olumlu gelişmeler gözlemlediğini belirtti.



‘KÜÇÜK KIZIM YAVRU KEDİNİN BAŞINDA MASAL KİTABI OKUYOR’



Sokak kedisinin 6 yavrusundan bir tanesini sahiplendiklerini ve artık konutta büyüteceklerini söyleyen Güner, “Yavru kedimizi sahiplendikten sonra ilk olarak veteriner kontrolünü ve gereken aşılarını yaptırdık. Çocuklarım bu duruma çok sevindi. En önemlisi evde olan bir canlı ile çocuklarımız çok güzel iletişim kurduğunu görmek bizleri sevindiriyor. Çocuklarım evde yavru kedinin beslenmesini ve büyümesini izliyorlar. Tabi bunları yaparken de gereksiz yere telefon, internet yada sosyal medya ile uğraşmıyorlar ve bunları terk ettiler. Hatta ilkokul 2’nci sınıfa giden kızımın ısrarla kitap okumasını isteriz ama, o umursamazdı. Ama yavru kedi eve geldikten sonra neredeyse yatmadan önce yavru kediye 5-6 tane masal kitabı okuyor. Sabah yatağından okula gitmesi için kaldırmakta zorlandığım küçük kızım bizden önce kalkıp, yavru kediyle ilgileniyor. Her şeyiyle çok faydasını görmüş olduk. İmkanı olanlar, evleri müsait olanlardan ben bu sokak hayvanlarını sahiplenmelerini istiyorum. Bu hayvanlar bize Allah’ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.



‘SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN BARINAK YAPACAĞIZ’



Bartın’da sokak hayvanları için barınak yapacaklarını belirten Vali Güner, “Özellikle bu sorunun turizm sezonunu geride bıraktıktan sonra daha da arttığını görüyoruz. Ayrıca tatil döneminden sonra terk edilen sokağa bırakılan sokak hayvanlarının da olduğunu görüyoruz. Bunlara da sahip çıkmak zorundayız. Yani bunlar bize bir emanettir. Aslında bu bilinç Bartın’da fazlasıyla var, halkımız sokak hayvanlarını seviyorlar, besliyorlar ama bunu daha düzenli hale getirmemiz gerekir. Biz de Özel İdare ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte modern bir hayvan barınağı yapacağız. İnşallah bu hayvanları öngörülen uygulamalardan sonra doğaya bırakmalıyız. Ayrıca hayvan barınakları hiçbir zaman hapishane olmamalı. Bunun için hayvanların büyüme sürecindeki her türlü ihtiyacını karşılayabilmemiz gerekir. Artık biz de Bartın olarak en son teknolojiyle donanımlı hayvan barınağını yapacağız” diye konuştu.