Bartın Irmağı 5 metre yükseldi, yollar su altında kaldı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, yağmur ve eriyen karların etkisiyle kentin içinden geçen ırmak, 5 metre yükselerek, taşma noktasına geldi. Bartın Irmağı'nın kenarındaki çay bahçelerinin bir kısmı ile bazı yollar sular altında kaldı. Bartın Valisi Nusret Dirim, günlük yaşamı etkileyen ciddi bir olumsuzluk olmadığını, 300 kişinin mahsur kaldığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kentte, geçen haftaki kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan sağanak, sel riskine yol açtı. Metrekareye 2 günde 144 kilogram yağış düşerken, eriyen karların da etkisiyle kentin içinden geçip, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Yalı ve Kemerköprü mevkilerindeki çay bahçeleri ile piknik alanlarının bir kısmı, sular altında kaldı. Irmak güzergahında inceleme yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle Bartın Irmağı'nın yaklaşık 5 metre yükseldiğini söyledi. Başkan Akın, "Irmağın denize açılan bölümünde şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sel suları, rahat rahat denize ulaşabiliyor. Biz belediye olarak teyakkuz halindeyiz. Bütün ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Kirazlık Köprü Barajı tamamlanmasaydı durumu daha farklı olabilirdi. Şu an için bir tehlike yok. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

ULAŞIM, ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

Yoğun yağış sonrası Bartın- Karabük yolu üzerinde bulunan Kirazlık Köprü Barajı'ndaki su taşması nedeniyle Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine giden yolun su altında kalması üzerine köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor. Köye ana yoldan ulaşımın sağlanması için Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

'300 KİŞİ MAHSUR' HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kirazlık Barajı mevkisinde meydana gelen su taşkınında 'mahsur kalma' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bartın Valisi Dirim, şunları söyledi:

"Abdipaşa beldesine bağlı Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolun da su altında kalması sebebiyle mahallelere alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Bölgede öyle mahsur kalma gibi bir durum yok. Yol ulaşımları var. Hani dünyadan alakaları kesilmiş falan değiller. Orada baraj suyunun yükselme riskine rağmen uyarıları dinlemeyip, orada oturulmaması gereken yerde oturmaya devam eden yaklaşık 100- 150 kişilik mahalle sakini var; ama yol bağlantıları var. Elektriklerinde sıkıntı oldu, su kuyuları suyun altında kaldığı için içme suyu sorunu var. Hayati tehlike teşkil eden herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşların, yollarıyla ilgili alternatif yolun uzun olmasından dolayı tepkileri vardı. Bugün normal ulaşımları da sağlanacak. Tabi o kişilerin binalardan çıkarılmaları gerekiyor. Baraj gövdesinde kalan kamulaştırılmış olan binalar da yıkılacak. Şu anda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. Bugün Ulus Kaymakamımız da sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla gıda ve içme suyu gönderdi. Herhangi bir diyaliz hastamız ve olumsuz bir durum yok. Hayatı etkileyen çok ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Medyaya düşen, '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor."



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