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Bartın Irmağı 5 metre yükseldi, yollar su altında kaldı (3)

VALİLİK: BOŞALTILAN EVLER SULAR ALTINDA KALDI Bartın Valiliği'nce baraj sularının yükselmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kentte geçen cumartesi gününden beri etkili olan yağmur sonrası, kamulaştırma yapılarak, boşaltılan evlerin...

Bartın Irmağı 5 metre yükseldi, yollar su altında kaldı (3)

VALİLİK: BOŞALTILAN EVLER SULAR ALTINDA KALDI
Bartın Valiliği'nce baraj sularının yükselmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kentte geçen cumartesi gününden beri etkili olan yağmur sonrası, kamulaştırma yapılarak, boşaltılan evlerin sular altında kaldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Kirazlı Köprü Barajı sahasında kalan ve kamulaştırılması yapılıp bedelleri ödenerek boşaltılan evler aşırı yağışlar sonrasında sular altında kalmış dolayısıyla bu alanda herhangi bir mağduriyet yaşanmamış aşırı yağışlar nedeniyle sadece Ulus İlçesi Abdipaşa Beldesi Derecik Mahallesinde geçici süreli elektrik, su ve ulaşım sorunu yaşanmıştır. Kirazlı Köprü Barajında su seviyesi yükselmiş barajdaki su tahliyesi ise ekiplerce yapılmaya devam etmektedir. Baraj sahasında mevcut yolun su altında kalması nedeniyle alternatif yol olan Çubuklu Köyü Gökmenoğlu mevkii hattı belirlenmiş, ulaşım bu güzergahtan sağlanmaktadır. İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolun iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bölgede güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılmış olup 4 Mart tarihinden itibaren elektrik verilmektedir. DSİ ekiplerince de bölgede su sorunu giderilerek su verilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışmalar koordineli bir şekilde devam etmektedir."

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