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Bartın'daki hayvanseverler açlık grevini sürdürüyor

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 6 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürürken kendi mezarlarını kazmaya başladı. Tekstil...

Bartın'daki hayvanseverler açlık grevini sürdürüyor

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 6 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürürken kendi mezarlarını kazmaya başladı.
Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, küçük kulübeler yapıp etrafını tel örgü ile çevirdikleri barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete de tepki gösterdi. Hayvanseverler geçen pazar günü barınağın yanına kendileri için yaptıkları kulubüde açlık grevi başlattı. Açlık grevine devam eden hayvanseverler, kendileri için mezar kazmaya da başladı. İlk mezarı kazan hayvanseverler, yanına iki mezar daha kazacaklarını söyledi.
"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"
Hayvanseverlerden Ayşe Kök, açlık grevinin 6'ncı gününde olduklarını ve yollarından dönmeyeceklerini anlatırken şöyle konuştu:
"Son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Ceza Kanunu kapsamına alınması nedeniyle açlık grevine başladık. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Biz yasa çıkmasını istiyoruz. Şu anda KHK ile yönetildiğimiz için yasa çıkarılması daha kolay. Burada bizi görsünler. Bu yasa çıkmadan burada açlık grevini sürdüreceğiz. Biz burada çocuk oyunu oynamıyoruz. Grevimizde 6'ncı gündeyiz. Halsizlik var. Konuşmak zor geliyor. Dün Sevim bayıldı. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz."
"GÜZEL BİR ŞEY İÇİN ÖLÜME GİDİYORUZ"
Sevim Arkan ise, grevin 6'ncı gününde ayakta durmaya çalıştıklarını anlatırken, "Bütün hayvanlarseverlerimizden destek bekliyorum. Biz ölüme meydan okuyoruz. Buyurun mezarımızı da kazdık. Başka neyi bekliyorsunuz. Sokak hayvanlarına dokunulmasını istemiyoruz. Onların da bir birey olduğunun bilinmesini istiyoruz. Herkes hakkını helal etsin, ama en azından güzel bir şey için ölüme gidiyoruz" dedi.

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