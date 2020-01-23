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Bartın'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GENEL 23.01.2020, 15:21
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BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.
Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.
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