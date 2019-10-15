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Bartın'da tarihi cami restore edilecek
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce yapılan Şimşirli Camii'nin restorasyonu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek. Ulus'a bağlı Kalecik köyü Ilındır Vadisi'nde, asırlık şimşir ağaçlarının...
GENEL 15.10.2019, 09:55
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 600 yıl önce yapılan Şimşirli Camii'nin restorasyonu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek.
Ulus'a bağlı Kalecik köyü Ilındır Vadisi'nde, asırlık şimşir ağaçlarının arasında bulunan Şimşirli Camii, yaklaşık 600 yıl önce Candaroğlu Beyliği döneminde Şemsettin Efendi tarafından yaptırıldı. Anıtlar Kurulu tarafından 2011 yılında tescillenen caminin, 'korunması gereken varlık statüsü' oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrilen caminin restorasyon çalışmalarına başlanacak. Proje çalışmasına yakın zamanda başlanacağı belirtildi.
Kalecik köyünün muhtarı Selahattin Kaya, "Bu caminin yapılış tarihiyle ilgili net bir bilgi yok ama en 600 yıl önce yapıldığı biliniyor. Şemsettin Efendi bu cami yapılmadan önce şu anda caminin karşısında bulunan çınar ağacının içi oyularak, oda haline getirilmiş ve orada ibadet ediyormuş. Bu camiyi de Şemsettin Efendi'nin geyiklerle malzeme taşıyarak, bir gecede yaptığı söyleniyor. Camiye kandil gecelerinde, bayramlarda gelen çok fazla insan oluyor. Özellikle Regaip Kandili akşamlarında 30- 35 adaklık kurban kesiliyor" dedi.
Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise "Şemsettin Efendi, İslam'ı yaymak için bu bölgeye gelerek, burada bu camiyi inşa etmiştir. Ayrıca caminin arka tarafında Şemsettin Efendi'nin mezarı bulunmaktadır. Buranın dini turizme açılması için Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından rölöve ve restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilecektir" diye konuştu.
Ulus'a bağlı Kalecik köyü Ilındır Vadisi'nde, asırlık şimşir ağaçlarının arasında bulunan Şimşirli Camii, yaklaşık 600 yıl önce Candaroğlu Beyliği döneminde Şemsettin Efendi tarafından yaptırıldı. Anıtlar Kurulu tarafından 2011 yılında tescillenen caminin, 'korunması gereken varlık statüsü' oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrilen caminin restorasyon çalışmalarına başlanacak. Proje çalışmasına yakın zamanda başlanacağı belirtildi.
Kalecik köyünün muhtarı Selahattin Kaya, "Bu caminin yapılış tarihiyle ilgili net bir bilgi yok ama en 600 yıl önce yapıldığı biliniyor. Şemsettin Efendi bu cami yapılmadan önce şu anda caminin karşısında bulunan çınar ağacının içi oyularak, oda haline getirilmiş ve orada ibadet ediyormuş. Bu camiyi de Şemsettin Efendi'nin geyiklerle malzeme taşıyarak, bir gecede yaptığı söyleniyor. Camiye kandil gecelerinde, bayramlarda gelen çok fazla insan oluyor. Özellikle Regaip Kandili akşamlarında 30- 35 adaklık kurban kesiliyor" dedi.
Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise "Şemsettin Efendi, İslam'ı yaymak için bu bölgeye gelerek, burada bu camiyi inşa etmiştir. Ayrıca caminin arka tarafında Şemsettin Efendi'nin mezarı bulunmaktadır. Buranın dini turizme açılması için Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından rölöve ve restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilecektir" diye konuştu.
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