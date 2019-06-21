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Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (2)- Yeniden

Ayhan ACAR/BARTIN, ()- BARTIN'da dün etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu. Bartın'da dün etkili olan şiddetli yağmur,...

Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cesedi bulundu (2)- Yeniden

Ayhan ACAR/BARTIN, ()- BARTIN'da dün etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.
Bartın'da dün etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Bazı evler çamurlu suyla dolarken, Kozcağız ve Hasankadı yolu da sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Emirler Mahallesi'ndeki bahçesinde sel sularını çevirmeye çalışan İbrahim Çeliktaş (70) sel sularına kapıldı. Hasan Kadı beldesinde ise köprüde sel suları yükselince annesi Gülümser elinden kayıp gittiği İsa Akgün de kayboldu.
Kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde, İbrahim Çeliktaş'ın, kaybolduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede, dere yatağında çamura saplanmış halde bulundu. Hava kararınca çalışmalara ara verildi.
Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, AFAD, UMKE, Jandarma, Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, İsa Akgün için arama çalışması başlattı. Akgün'ün yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Fırdan Mahallesi'nde, tarlasına giden Adil Özsoy tarafından çamura saplanmış cesedi bulundu.
'OYUNCAK BEBEK ZANNETTİM'
Sabah erken saatlerinde bölge gezinti yapmaya gittiğini söyleyen Adil Özsoy adlı kişi, "Bu bölgede tarlam var. Dün gezintiye çıkmıştım. Bugün de tarlamın bulunduğu yerde gezeyim dedim. Yerde bir şey olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım. Cesedi ilk önce çamura saplanmış oyuncak bebek zannetim. Sonra daha da yaklaşınca çocuk cesedi olduğunu anladım. Hemen durumu muhtara bildirdim" dedi.

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