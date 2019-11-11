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Bartın'da orman yangın 7 ev boşaltıldı (2)
5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR Bartın İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi Sinan Güner, yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle...
GENEL 11.11.2019, 22:41
5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYOR
Bartın İnkum'da orman yangını devam ediyor. Bartın Valisi Sinan Güner, yangının söndürülmesi için ekipleri koordine ediyor. Kayalık alanda devam eden yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalışıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermiyor. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.
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Yangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı
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