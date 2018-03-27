Bartın'da, Milli Eğitim Müdürü protesto edildi

BARTIN'da, CHP, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü programını hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, '18 Mart 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır' ifadelerine yer verdi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazıda, kurumların ve okulların 'Atatürk’ün posteriyle donatılması' hükmünü yok saydığı belirlendi.

Bugün, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde CHP, ÖDP, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Halkevleri, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplanarak, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i protesto ederken, "Türkiye laiktir laik kalacak", "'Müdür istifa" diye sloganlar attı. CHP İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Bartın'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı ilk günden itibaren sözlerinden ve uygulamalarından da anlaşılacağı üzere laik, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından yoksun bir kişi olan Yaşar Demir, her gün yeni bir marifetiyle karşımıza çıkmaktadır. Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı tutumu kamuoyunca bilinen bu kişi, artık okullarımızda çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize karşı açık bir tehdit oluşturmaktadır. Sözleri ve yaptıklarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edecek davranışlardan çekinmeyen bu kişi hakkında daha önceki görev yerlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle 'idarecilik yapamaz' kararı bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen, halen Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan bu şahıs, idareciye yakışmayan tüm marifetleriyle Milli Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aklınca önemsiz hale getireceğini, milletin gönlünden sileceğini zannediyor. Bu sözde müdürün yaptığı saldırılar, Atatürk'ün şahsına olduğu kadar fikirlerine yönelik eylemlerdir. Siyasi iktidarın bu tür eylemlere gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve tepkiyi göstermemesi de bu tür eylemleri gerçekleştirenleri cesaretlendirmektedir. Biz, Bartınlılar olarak bu kişinin artık şehrimizde görev yapmasını, geleceğimiz olan çocuklarımızın daha fazla karanlığın içine itmesini istemiyoruz."



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