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Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında CHP'liler, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağı sırada arkalarını dönerek protesto etti. 23 Nisan...

Bartın'da CHP'liler Milli Eğitim Müdürü'nü protesto etti

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında CHP'liler, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'i Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağı sırada arkalarını dönerek protesto etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bartın Valiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı. CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve partililer, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu esnada arkalarını dönerek protesto etti. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı İlknur Erkan, "Bu sessiz bir direnişti. Yaptığımız sadece Atatürk'e saygısı olmayan bir insanın Atatürk'ün karşısına geçip çelenk koymasını protesto etmekti. Bu sessiz bir direnişti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ise yaptığı açıklamada, "Bu güne kadar Milli Eğitim Müdürünün görevden alınması için çok uğraş verdik. Bunun sebebi de Atatürk'e olan düşmanlığıydı. Bugün de Atatürk'ün düşmanı olan bir kimsenin Atatürk'ün önüne çelenk koymasını biz protesto ettik. Buna görev verenleri de aynı şekilde kınıyoruz. Daha önce Kumluca'daki öğrencilerin namaza gitmedikleri için dayak yemesi olayını kapatan, öğrenciler yemekten zehirlenmesine rağmen aynı firmaya yeniden ihale verilmesini sağlayan, yönetmelikten Atatürk'ün ismini kaldıran ve en son gelen bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören davetiyesinde dahi Atatürk'ün adını bir kez dahi kullanmayan bir kişiye bizim en ufak bir saygımız olmaz. Bunun için burada sessiz bir protesto yaptık. Bu inşallah bakanlık nezdinde duyulur. Bu insanın artık görevde kalmasını istemiyoruz. Sayın valimize de niye hala soruşturma açmadığını buradan soruyoruz" diye konuştu.

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