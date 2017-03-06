Bartın'da boğazına süt kaçan bebek öldü

Bartın merkeze bağlı Tabanözü Köyü'nde oturan 18 yaşındai Bahar İ.'nin emzirdiği kız bebeği Aycan Rabia, rahatsızlandı. Boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kaldığı iddia edilen bebek, ailesi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemede süt kaçması soncu boğularak öldüğü belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.
Bartın merkeze bağlı Tabanözü Köyü'nde oturan 18 yaşındai Bahar İ.'nin emzirdiği kız bebeği Aycan Rabia, rahatsızlandı. Boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kaldığı iddia edilen bebek, ailesi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemede süt kaçması soncu boğularak öldüğü belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.