Bartın'da belediye başkanından termik santral protestosu

BARTIN’ın Amasra ilçesinde yaklaşık 100 bin kişinin faydalandığı Kavşak Suyu Havzası'na kurulması düşünülen termik santrale tepki gösteren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kavşak Suyu'nun çok temiz ve içilebilir su olduğunu Bartın'da yaşayanlar olarak Kavşak Suyu'nun gasp edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Kent merkezinde bulunan ve Kavşak Suyu'nun aktığı tarihi şadırvanın önünde kurulan kürsüde MHP'li Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP İl Başkanı İlknur Erkan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, bazı sendika temsilcileri, Bartın Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kavşak Suyu'nun içilebilir bir su olduğunu söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Amasra’da yapılmak istenen Hema Termik Santrali için hazırlanan termik santral ÇED raporu ve ilgili bilirkişi raporunda, onlarca yıldır Bartın halkının içme suyu olarak kullandığı Kavşak Suyu'nun içilemez, hatta arsenikli olduğu iddia edildi. Termik Santral kurmak isteyen şirket, Bartın halkı için çok öneme sahip olan Kavşak Suyu ve Kavşak Suyu Havzası’nı gözden düşürüp, ele geçirmek için bilimsel titri olan insanları devreye soktu ve gerçek dışı raporlar hazırlattı. Şirketin termik santralde kullanmak için çok büyük miktarlarda tatlı suya ihtiyacı var. Bu miktarlarda su ise ancak Kavşak Suyu Havzası’ndan karşılanabilir" dedi.Kavşak Suyu'nun yıllardır geleneksel olarak Bartın halkının içme suyu ihtiyacını sağladığını söyleyen Akın konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şirketin, Kavşak Suyu’nun içme suyu olarak kullanım dışı kalması için hazırlattığı bu tür sipariş gerçek dışı raporların bir diğer nedeni de termik santral küllerini depolamak için ÇED raporunda gösterdiği yerin teknik olarak uygun olmaması ve kapasitesinin yetersiz olmasıdır. Şirketin amacı Kavşak Suyu Havzası’nı ileride kül ve alçı taşı deposu olarak kullanmaktır. Kavşak Suyu'nu kullanan halkımız rahat olsun. Şirketin bu iddiaları kesinlikle doğru değildir. Kavşak Suyu çok temiz ve içilebilir bir sudur. Kavşak Suyu, onlarca yıldır geleneksel olarak Bartın halkının içme suyunu sağlamaktadır. Daha önce içme ve kullanma suyu olarak belediye şebekesiyle bütün evlere ulaşan Kavşak Suyu, zamanla kent nüfusunun artmasıyla kullanma suyu olarak yetmeyeceği anlaşılınca, şehir şebekesinden çıkarılıp, her sokakta bir veya birkaç tane inşa edilen çeşmeler aracılığıyla sadece içme suyu olarak kullanılması için Bartın Belediyesi tarafından halka ulaştırılmıştır. Bu su kamu yararı ve hizmet önceliklerine göre içme suyu olarak kullanıma tahsisli sudur. Kavşak Suyu, şehir suyundan her gün yaklaşık 100 bin kişi faydalanmaktadır.Bu veriler ortada olduğu halde, şirket ücreti karşılığı sipariş üzerine akademisyen unvanı kullanan kişilere rapor hazırlatmıştır. Bu raporda fiili ve hukuki durum bilimsel olarak irdelenmemiş, Bartın Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarından bilgi ve belge desteği alınmamıştır. Biz Bartınlılar, Bartın’da yaşayanlar olarak Kavşak Suyumuzun gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Kavşak Suyu’nu yok edecek termik santrallere Bartın’da yer yoktur."Açıklamanın sonunda basın açıklamasına katılanlar “Termik Santral İstemiyoruz" diyerek alkışlar ıslıklarla şirketi protesto etti.

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