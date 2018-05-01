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Bartın'da 1 Mayıs kutlandı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı. Kemerköprü Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü. Maden işçileri kortejin önünde...

Bartın'da 1 Mayıs kutlandı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.
Kemerköprü Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü. Maden işçileri kortejin önünde yer aldı. Davul-zurna eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe katılanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Sendika temsilcilerinin konuşmalarından sonra kalabalık halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

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