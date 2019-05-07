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Baro Başkanı Yeşilboğaz: YSK, halkın iradesine darbe yapmıştır

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu, adliye binası önünde...

Baro Başkanı Yeşilboğaz: YSK, halkın iradesine darbe yapmıştır

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi.
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu, adliye binası önünde biraraya gelerek, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi. Avukatların da katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına vatandaşlar da destek verirken Başkanı Yeşilboğaz, YSK’nın 31 Mart’ta yapılan seçimin İstanbul’da iptali ve yenileme kararının, hukuka ve kamu vicdanına sığmadığını öne sürerek, "Bu karar sadece belli bir siyasi grubun değil, AKP’ye oy veren vatandaşların dahi vicdanını rahatsız etmiştir. Aynı zarftan çıkan meclis üyesi, muhtar ve ilçe belediye başkanları kabul edilip, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi, kararın siyasi olduğunun apaçık göstergesidir. Kısacası, aynı zarftan çıkan dört pusuladan üçünün kabul edilip, bir tanesinin kabul edilmemesi hukuk tanımazlıktır, toplumun aklıyla dalga geçmektir" diye konuştu.
Yeşilboğaz, YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hiçbir hukuki dayanak olmadan iptal ederek, halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptığını sözlerine ekledi.
Basın açıklamasının ardından avukatlar, 'Hak, hukuk, adalet' sloganı atarak dağıldı.

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