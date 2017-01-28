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Barmen Abdullah organlarıyla can olacak (2)

KALP NAKLİYLE YAŞAMA TUTUNDU Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren barmen 32 yaşındaki Abdullah Üzümcü'nün bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla 45...

Barmen Abdullah organlarıyla can olacak (2)

KALP NAKLİYLE YAŞAMA TUTUNDU
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren barmen 32 yaşındaki Abdullah Üzümcü'nün bağışlanan kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla 45 yaşındaki Tacittin Kıcalı'ya nakledildi.
Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, 8 saat sürdü. Saat 08.00'da başlayan ve 15.00'da sona eren operasyonun ardından Tacittin Kıcalı, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 2 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren Tacittin Kıcalı, 2 yıldır Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme sırasında kalp nakli için bekliyordu.

Erol AKKIR/ANTALYA, ()-

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