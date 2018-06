Barista olmak için sıraya girdiler

İZMİR'de sıhhi tesisattan cilt bakımına, aşçılıktan kuyumculuğa kadar 142 meslek dalında ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler beceri sınavında ter döküyor. Son dönemin en cazip mesleklerinden biri de gelişen kahve kültürünün etkisiyle 'barista'lık (kahveyi hazırlayan ve sunan kişi) olurken; iş garantili 6 aylık eğitimin ardından sınavda başarılı olanlar, istihdama katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de 1983 yılından beri çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri veren İzmir Meslek Eğitim Merkezi, belgesini almak isteyen 3 bin 51 kişiye sınav açtı. Her meslek için yaklaşık 12 ayrı sınava giren adaylar, beceri sınavlarından aldıkları puana göre belge almaya hak kazandı. En fazla kurs başvurusunun tesisat teknolojisi, cilt bakımı, güzellik, aşçılık ve pastacılıkta yapıldığını belirten İzmir Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yılmaz, piyasanın ise asansör sistemleri, kaynakçılık ve servis elemanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Bazı sektörlerde çok fazla eleman ihtiyacı yaşanıyor. İŞKUR ile yapılan kurslarımız istihdam garantili. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde elinde ustalık belgesi olmayan hiç kimse çalıştırılamıyor. Çalıştırırsa işverenler cezalandırılıyor. İş sağlığı güvenliği kanununa göre bazı işlerde çalışacakların muhakkak elinde mesleki yeterlilik kurumundan aldığı belge bulunmalı. Yüksek lisans, hatta doktora yapmış kişiler bile mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuru yapıyor. Şu anda çalışan ama mesleğinden sıkıldığı için değiştirmek isteyen yada kendisini geliştirmek isteyenler de gelip sınava girebiliyor."

YILDA İKİ SINAV

Her sınavda 2 komisyon üyesi ve 2 oda temsilcisi ile birlikte 1 kameramanın bulunduğunu anlatan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği sınav kriterlerine göre puanlama yapıldığını söyleyerek, "Puan ortalamasına göre beceri sınavından aldıkları not sisteme girer ve başarılı olanlara belgeleri verilir. Bakanlığın çalışma takvimine göre bu sınav yılda 2 kez yapılıyor. Ama 10 öğrenci başvuru yaptığında yeni sınav açıyoruz" dedi.

SERVİS ELEMANLARININ İŞİ HAZIR

Son dönemdeki en popüler mesleklerden biri ise baristalık oldu. Şubat ayında başlayan kurslara toplam 135 kişi katıldı. Sektöre eleman yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden barista eğitmeni Hilal Görgülü, ihtiyacın çok fazla olduğunu belirterek, "Bugün her kafede 'barista aranıyor' yazısı görmek mümkün. Sıcak ve soğuk içecekler hakkında bilgisi olan ve makineleri tanıyan kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bütün arkadaşlarımızın işleri hazır. Buradan mezun olduktan sonra ertesi gün iş başı yapacaklar" dedi. Altı aylık eğitimler sonucunda bar şefliği yapan, yurt dışına çıkıp iyi ücretler alan öğrencileri olduğunu belirten Görgülü, 6 yıldır bu sektörde olduğunu ve kalifiye eleman yetiştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

3 YIL İŞ BULAMAYINCA BARİSTA OLDU

İçecek hazırlamanın püf noktalarını öğrenen Zeynep Yaliç (25) de 2015 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğunu, ancak iş bulamadığı için bu sınavlara katıldı. Yaliç, "Kursa şubat ayında başladım. Yeni birşeyler öğreniyorum. 3 yıldır iş bulamadım. Özel sektörü denedim, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na çalıştım ama bir türlü olmadı. Kursu bitirince işim hazır. Bu işte uzmanlaşmak istiyorum" diye konuştu.



