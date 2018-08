Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de imar barışı için başvurular sürerken, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi'nden kritik çağrı geldi. İMO tarafından hazırlanan animasyonla imar barışına başvuru yapanlar, deprem konusunda uyarılırken, alınan yapı kayıt belgesinin, deprem anında kimseyi koruyamayacağına vurgu yapıldı. Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, imar barışı için önce inşaat mühendisine danışılması gerektiğini belirterek, "Siz, siz olun; barışınızı depremden önce inşaat mühendisiyle yapın" dedi.

Ruhsatsız yapıların kayıt altına alınmasını öngören imar barışı başvuruları sürüyor. İzmir'de imar barışı için 1 milyonun üzerinde başvuru yapılması bekleniyor. Başvuru yapanların beyanlarını esas alan yetkililer, yapı kayıt belgesi düzenleyerek, ruhsatsız yapıları yasal hale getiriyor. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'na göre, bu yöntem, sağlıklı olmadığı gibi olası depremde de can yakacak sonuçları barındırıyor. İMO tarafından uyarılar, olası sorunlara dikkat çekmek için animasyon hazırlanarak, anlatılmaya çalışıldı. Animasyonda, imar barışı kapsamında alınan belgenin, deprem anında kişileri koruyamayacağı anlatıldı. İzmir'in, deprem kuşağında yer alan kent olduğu hatırlatılarak, ruhsatsız yapıların olası depremde yıkılabileceği uyarısında bulunuldu.

İMO Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, animasyon hazırlamalarının gerekçesini şöyle anlattı:

"Çünkü imar barışı sonuçları düşünülmeden alelacele yapılan bir çalışma oldu. Kanunun uygulama yönetmeliği beklenirken bakanlık internet sitesinde 'Beton basınç dayanımı C15'in altında olan yapılar imar barışından yararlanamayacak' diye bir duyuru yaptı. Bu bize biraz ümit vermedi değil. Neticede olası bir depremde beton kalitesi C15'in altında olan yapıların yıkılma ya da ağır hasar alma ihtimali çok yüksek. Fakat ne yazık ki aynı gün içinde internet sitesinden bu ibare kaldırıldı ve yapı kayıt belgesi alma hakkı tüm kaçak yapılara verilmiş oldu."

Yapılara hayat veren inşaat mühendislerinin bu süreçten dışlandığını öne süren Erdoğan, tarihi mirasıyla övünen toplumun, yakın geleceğin gettolarına, suç yuvalarına dönüşecek yapılaşmaya müsaade etmesinin yanlış olduğunu söyledi.

'DEVLETİN GÖREVİ AFFETMEK DEĞİL'

Depremlere dayanıksız, plansız, projesiz ve mühendislik hizmeti alınmamış yapıların yasal hale getirilmesinin, tarihe karşı yapılmış ayıp olduğunu savunan Gürkan Erdoğan, "Bu kaçak binalar siyasi parti gözetmeksizin yerel yönetimlerin, merkezi hükümetlerin popülist politikalar ile yapılmasına göz yumdukları yapılaşmalardır. Devletin görevi affetmek değildir. Devletin asli görevi koyduğu kanunlara tüm yurttaşların uymasını sağlamaktır" diye konuştu.

Kanunların, insan öldürmeyi yasakladığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir grup insanın birilerini öldürdüğünü, yaşama hakkını elinden aldığını düşünün, devlet bu insanlarla para karşılığı barış yapsa hoşunuza gider mi? Depreme dayanıksız konutlar üretip kat mülkiyetlerini kuracaksınız ve deprem güvenliğinden siz sorumlu olacaksınız. Bu kaçak yapılar alınıp satılabiliyor. Maddi durumu yetersiz vatandaşlar 'başımı sokacak bir yuvam olsun' diye borç harç bu tip kaçak yapılardan satın alacak. Depremde bu yapı yıkıldığında, o enkazın altında kalacak çoluk çocuk bu ülkenin en değerli serveti değil midir? Bu nasıl bir helalleşme ki insanların can güvenliği göz ardı ediliyor anlayabilmiş değiliz."

İMO DEPREM UYARISINDA BULUNDU

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kaydeden Gürkan Erdoğan, Kuzey Anadolu fay hattındaki enerjinin İstanbul'a dayandığını kaydetti. Bu enerjinin yakın zamanda deprem olarak açığa çıkacağını belirten Erdoğan, imar barışı başladıktan sonra bazı kişilerin kaçak kat çıkmaya başladığını öne sürdü. Erdoğan, "Kimse de 'Ne yapıyorsun sen hemşehrim?' demiyor. Kanun 'İnşaat halindeki yapılarda 31 Ocak 2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile yapı kayıt belgesi verilir ve yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir' der. Bunun tespitini yapan yok. Pek çok vatandaş çatılarını açtı, demirlerini bağladı ve yeni bir kata daha sahip olacağı için pek mutlu. Hesap kitap hak getire. Bizim Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm ile kalkınmayı hedeflememiz gerekirken konuştuğumuz şey trajikomik kalıyor. Üstelik ülkede sadece Kuzey Anadolu fay hattı yok. Doğusundan batısına her yerimiz fay hattı. Doğa ile inatlaşmadan, ona ayak uydurarak, size karşı sunabileceği afetlere hazırlıklı olmak zorundasınız ve bu hazırlıkları yaparken de insana değer vermek, can güvenliklerini sağlamak zorundayız. Devlet olmanın ilk kaidesi bu" diye konuştu.

'İMAR BARIŞI DEPREMİN YIKICI ETKİLERİNDEN KORUMAZ'

Bilim sayesinde yakın zamanda deprem olacağının artık bilindiğini dile getiren İMO İzmir Şube Başkanı Erdoğan, buna hazırlıklı olmanın tek yolunun ise kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. 3 kat imarlı yere 6 katlı kaçak yapı yapan kişiye, kat mülkiyeti kurma hakkı verildiğinde, belediyelerin yapmak isteyeceği kentsel dönüşüm projelerinde onları daha azına ikna etmenin mümkün olmayacağını savunan Erdoğan, kentsel dönüşüme kaynak sağlamak için yapıldığı söylenen çalışmanın, aslında bu çalışmaları baltaladığını öne sürdü. Gürkan Erdoğan, açıklamasının sonunda ise çağrıda bulunarak, "İmar barışı, sizi depremin yıkıcı sonuçlarından kurtarmaz. Siz, siz olun; barışınızı depremden önce inşaat mühendisi ile yapın" dedi.

FOTOĞRAFLI