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Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davasına devam edildi

  Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  TARIK  Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’ün karşılıklı boşanma davalarına devam edildi. Gizli görülen celsenin ardından adliyeden ayrılan...

Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davasına devam edildi

 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  TARIK  Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’ün karşılıklı boşanma davalarına devam edildi. Gizli görülen celsenin ardından adliyeden ayrılan Asya Engin Üregül, "Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım. Kızımız henüz 16 aylık. İkimiz de velayetini istiyoruz. Babası sadece çocuğu için aylık 500 TL nafaka veriyor" dedi.  

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

Ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetkesinin ardından sanatçının büyük oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin Üregül ile düğün tarihini ertelemiş,  2017'nin Ocak ayında da evlenmişlerdi. Evliliklerinden bir kızları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kısa sürmüş, Asya Engin Üregül boşanma davası açmıştı. Asya Engin Üregül'ün 500 bin TL tazminat ve çocuğunun velayetini istediği Barış Üregül de karşı boşanma davası açmıştı. Barış Üregül de kızının velayetini istemişti. 

Çiftin karşılıklı boşanma davasının görülmesine bugün başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen gizli celsede Asya Engin Üregül'ün 3 tanığı dinlendi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından  dava ertelendi. Barış Üregül annesi Yasemin Erkut ile mahkemeden ayrıldı. 

Adliyeden ayrılırken konuşan Asya Engin Üregül, "Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım. Haklarımı savunmak istiyorum. Çocuğuma iyi bir anne olmak ve iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Onunla ilgilenmek istiyorum" dedi. 

Mahkemenin 16 aylık kızıyla babası arasında şahsi münasebet tesis ettiğini belirten Asya Engin Üregül, "İkimiz de velayetini istiyoruz. Babası sadece çocuğu için aylık 500 TL nafaka veriyor" dedi.  

(FOTOĞRAF)

 

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