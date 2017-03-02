'Barış'tan sonra El Bab'da yaralanan 'Mucize' de Gaziantep'te

Ahmet ÖZER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () – SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde meydana gelen patlamada enkaz yığınlarının altından Türk askerleri tarafından kurtarılan ve 'Mucize' adı verilen köpek tedavi için Gaziantep'e getirildi. Daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bitkin halde bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'e getirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ tarafından temizlenen El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında TSK askerleri tarafından bir binanın enkazında yaralı köpek bulundu. Mehmetçiğin çabası sonucu enkazdan kurtarılan köpeğe ilk müdahale El Bab'da Mehmetçik tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından toparlanan köpeğe Mehmetçik tarafından enkazdan kurtulduğu için 'Mucize' adı verildi. Operasyonlar nedeniyle sağlıklı bakılamayan 'Mucize', askeri araçla Türkiye Sınırına getirilerek Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) teslim edildi. Dernek tarafından teslim alınan köpek tedavi altına alındı.

CAHİDE üyesi Cemal Güneş, 3 gün önce El Bab'da görev yapan Mehmetçik tarafından derneğin arandığını ve köpeğin yaralı olduğu ve yardım istendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Enkazın altında patlama sonrası bu köpeğin yaralandığını görüyor Mehmetçiğimiz. Orada ilk müdahalesini Mehmetçiğimiz yapıyor. 3-4 gün muhafaza etmişler. 3 gün önce de bir Mehmetçiğimiz El Bab'dan bizi arayarak yaralı bir köpeğin olduğunu söyledi. Köpeğin çok kötü durumda olduğunu ve şarapnel parçası ile ağır yaralandığını acıdan inlediğini söylediler. Biz de 'Bize getirin karşılar alırız' dedik. Kilis sınırına giderek Mucize'yi sınırdaki görevli askerlerden teslim aldık. Boşuna dememişler 'asker ocağı peygamber ocağı' diye. Gerçekten Mehmetçiğimizi takdir etmek gerek. O kadar yoğunluğun arasında bu canlılarla ilgilenmeleri takdire şayan. İnşallah veteriner hekimimiz iyileştirecek. İyi olduktan sonra da iyi bir yuva bulacağız. "

'Mucize'yi tedavi eden Veteriner hekim Gizem Yıldırım ise, köpeğin ön kolunda şarapnel kaynaklı kırık ve yarası olduğunu söyledi. Yıldırım Mucize'ye 5 gün kadar antibiyotik tedavisi uyguladıktan sonra tekrar eski sağlığına kavuşacağını belirtti.



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