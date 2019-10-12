Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (9)

BAKAN SOYLU TAZİYEDE BULUNUP AÇIKLAMA YAPTI

Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kamışlı'dan atılan havan ve roket mermileriyle şehit olan sivillerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Şehitlerin yakınlarıyla görüşüp dua eden Bakan Soylu açıklama yaptı. Çoğunluğu Nusaybin olmak üzere Suriye'den Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldığını söyleyen Soylu, teröristlerin hedef gözetmeksizin saldırılarda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dün gece itibariyle saat birde Mardin'de arkadaşlarımızla 2- 3 saatlik bir toplantı yaptık. Ardından sabaha karşı Nusaybin'e geldik ve yine Nusaybin'de bir durum değerlendirmesi yaptık. Biliyorsunuz Mardin'e yaklaşık 300'e yakın havan düştü karşıdan Kamışlı'dan. Nusaybin ağırlıklı olmak kaydıyla. Özellikle sivil hedefleri gözetiyorlar yani sivillere atıyorlar. Yani çok ahlaksızca, çok insafsızca neler yapıldığını görüyoruz. Özellikle çocuk parklarından, hastanelerden, okulların içerisinden ve çarşının içerisinden atarak onların orada takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar. Yani oradaki sivil vatandaşların içerisinden atarak kendilerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Nusaybin'de 11 sivilimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet eylesin. Bir kısmına ben geldim, bir kısmına vali bey ve arkadaşlarımız başsağlığına ve taziyeye gittiler. Şunu ifade etmek gerekir; hem Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki durumu arz ettik, hem gerek Milli Savunma, hem de diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte burayla ilgili koordinasyonları ve değerlendirmeleri gece boyunca ortaya koymaya çalıştık. Biraz önce esnafımızı dinledik, taziyeye geldik. Tekrar geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum."

'HERKES SABIRLI VE RAHAT OLSUN'

Bakan Soylu, terör örgütünün on yıllardır yalanlarla bölge insanına bedel ödettirmeye çalıştığını, ancak buna artık müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Bu terör örgütü çok bedel ödettirdi. Şimdi yine aynı yalanlarla bedel ödettirmeye çalışıyor. Nusaybin'e havan atılıyor. Şu anda bu bölgeye 300'ün üzerinde havan geldi. Hiçbir hedef gözetmiyorlar. Ama biz gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Gerekli bütün tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız koordinasyonu eşgüdüm içerisinde ortaya koyuyor. Bu yalanlarla yıllardır bu coğrafyayı, kardeşlerimizi on yıllardır maalesef hepimiz şahidiz ve hepimiz biliyoruz, istismar etme gayreti içerisinde oldular. Bu istismara müsaade edilmeyecek, bunu tekrar söylüyorum. Burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok bedel ödediler. Artık bir daha bedel ödemeyecekler. Özellikle esnafı gezerken gördüm, acaba yeniden çukur olaylarındaki bir travmayla mı karşı karşıyayız diye. Hakikaten dönüp dönüp geriye ket vuruyoruz. Neden? Çünkü terör örgütünün, bu insanların hayatını, çocuklarını, geleceklerini, kazandıklarına, kazanacaklarına o kadar büyük zararları ve o kadar büyük maliyetleri oldu ki. Ama inşallah bunu tamamen kapatacak bir dönemi hep birlikte açıyoruz. Terör örgütünün üzerine öyle bir çukura koyup toprakla kapatacağız ki biraz sabır. Ne yaptığımızı, nasıl adım attığımızı biliyoruz. Ama bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızın da bilinci içerisindeyiz. Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğimizin herkesin bilmesi gerekir. Bir planımız var bu planımız çerçevesinde gidiyoruz. Herkes sabırlı ve rahat olsun."

Baka Soylu, ilçedeki temaslarının ardından beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçti.

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()